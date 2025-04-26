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Ali Koç Seneye Mourinho İle Şampiyon Olacaklarını Söyledi

Ali Koç Seneye Mourinho İle Şampiyon Olacaklarını Söyledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 16:03

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu zaman zaman gerginliklere zaman zaman da son dakika açıklamalarına sahne oldu. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, aday olacağını duyurdu. Tesis yakınlarında Fenerbahçeli pek çok taraftar Ali Koç'a 'istifa' çağrısı yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Divan'da “Görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Koç, sarı lacivertli teknik direktör José Mourinho’yu işaret ederek “Seneye bizim seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok” sözlerini hatırlattı.

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Sarı lacivertli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Ali Koç'ta "Görevimizin başındayız" mesajı.

Ali Koç'ta "Görevimizin başındayız" mesajı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Seçim çağrılarına dair konuşan Koç, “Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe, her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, tribünden yapılan tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir' dedi.

“Şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok.”

“Şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok.”

Öte yandan Ali Koç, şampiyonluğa dair de konuştu. Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho’yu sözlerine dahil eden Koç, “'Jose Mourinho'ya, 'Burası hiçbir yere benzemez, bazen biz bile tanıyamıyoruz. Ne kadar büyük hoca olursan ol, ülkeyi iyi tanı. Bu sene ne olur bilmiyorum ama seneye bizim seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Ama bu sene yaparsan, arka arkaya şampiyonluklar gelir,' dedim” diye konuştu.

“Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık” diyen Ali Koç, şunları söyledi:

“Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık” diyen Ali Koç, şunları söyledi:

“İki hedefimiz vardı; finansal bağımsızlık ve sportif başarı. Bu projeleri anlattılar, Divan Kurulu'nu geçiştirmek için diyebilirsiniz. Ben size ne yalan söyledim ne günü kurtarmak için gündem değiştirmedim. Belki bir nebze öyle yapsaydık daha farklı şeyler olabilirdi ama ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik. Sportif başarı dediğimizde, futbol dışında tartışacak bir şey yok. İçeride dışarıda başarılar elde ettik. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık. 

Bu seneki futbol tasarruflarımız, yatırımlarımızla ilgili 'şunu yanlış yaptınız' dediğiniz şeyi duymak istiyorum, söyleyin. Fenerbahçe futbol tarihi açısından cesurca davranılan bir seneydi. Biz havlu atmadık. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık hedefimize ulaştık. 7 senede en büyük mahcubiyetimiz futbol tarafı. Unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri ilk defa yaşıyoruz. Diğer kulüpler yaşadı. Biz bu sene buhran döneminden kurtulmayı planlıyorduk. Bazıları mucizelere kaldı diyebilir, doğru söylüyorsunuz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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