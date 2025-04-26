Ali Koç Seneye Mourinho İle Şampiyon Olacaklarını Söyledi
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu zaman zaman gerginliklere zaman zaman da son dakika açıklamalarına sahne oldu. Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, aday olacağını duyurdu. Tesis yakınlarında Fenerbahçeli pek çok taraftar Ali Koç'a 'istifa' çağrısı yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Divan'da “Görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı. Öte yandan Koç, sarı lacivertli teknik direktör José Mourinho’yu işaret ederek “Seneye bizim seninle şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok” sözlerini hatırlattı.
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Sarı lacivertli bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.
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Ali Koç'ta "Görevimizin başındayız" mesajı.
“Şampiyon olacağımızdan hiçbir şüphem yok.”
“Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık” diyen Ali Koç, şunları söyledi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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