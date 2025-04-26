Ali Koç Seneye Mourinho İle Şampiyon Olacaklarını Söyledi

“İki hedefimiz vardı; finansal bağımsızlık ve sportif başarı. Bu projeleri anlattılar, Divan Kurulu'nu geçiştirmek için diyebilirsiniz. Ben size ne yalan söyledim ne günü kurtarmak için gündem değiştirmedim. Belki bir nebze öyle yapsaydık daha farklı şeyler olabilirdi ama ilkesel duruşumuzdan taviz vermedik. Sportif başarı dediğimizde, futbol dışında tartışacak bir şey yok. İçeride dışarıda başarılar elde ettik. Futbolda ise tabloyu değiştirmek için her şeyi yaptık. Henüz istediğimiz hedeflere ulaşamadık.

Bu seneki futbol tasarruflarımız, yatırımlarımızla ilgili 'şunu yanlış yaptınız' dediğiniz şeyi duymak istiyorum, söyleyin. Fenerbahçe futbol tarihi açısından cesurca davranılan bir seneydi. Biz havlu atmadık. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Finansal bağımsızlık hedefimize ulaştık. 7 senede en büyük mahcubiyetimiz futbol tarafı. Unutmayın ki bu sıkıntılı dönemleri ilk defa yaşıyoruz. Diğer kulüpler yaşadı. Biz bu sene buhran döneminden kurtulmayı planlıyorduk. Bazıları mucizelere kaldı diyebilir, doğru söylüyorsunuz.'