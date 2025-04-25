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Hakem ve VAR Ataması Sebebiyle Real Madrid El Clasico'daki Barcelona Maçına Çıkmayabilir

Hakem ve VAR Ataması Sebebiyle Real Madrid El Clasico'daki Barcelona Maçına Çıkmayabilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 00:20

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid’in radikal bir karar almaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol basınına göre, Real Madrid final öncesi basın toplantısını iptal etti, son antrenmana çıkmadı ve hakem Ricardo De Burgos ile VAR ekibi değişmediği takdirde maça çıkmamayı planlıyor. Bu tarihi hamle, büyük yankı uyandırdı.

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İspanya'da kriz büyüyor.

İspanya'da kriz büyüyor.

Real Madrid, Kral Kupası finaline hakem Ricardo De Burgos'un atanmasına sert tepki göstermişti. Kulübe ait Real Madrid TV, Burgos’un yönettiği maçlarda Barcelona’nın %81, Real Madrid’in ise yalnızca %64 galibiyet oranına sahip olduğunu öne süren bir video yayımlayarak hakem atamasına yönelik rahatsızlığını kamuoyuna açıkça göstermişti.

Hakemler basına konuştu.

Hakemler basına konuştu.

Maçın hakemi Ricardo De Burgos, Real Madrid’in eleştirilerine cuma günü düzenlenen basın toplantısında duygusal bir yanıt verdi. Burgos, “Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayarak eve döndüğünde bu durumla başa çıkmak gerçekten çok zor” diyerek yaşadığı kişisel zorlukları dile getirdi.

VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise aynı toplantıda, olası bir hakem greviyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi: “Daha fazlasını duyacaksınız” ifadeleriyle gelişmelerin devam edeceğine işaret etti.

Yarın Kral Kupası oynanmayabilir.

Yarın Kral Kupası oynanmayabilir.

İddialara göre Real Madrid, hakem kararlarına tepki olarak Kral Kupası finali öncesi basın toplantısını iptal etti ve son antrenmana çıkmadı. Ancak takım sahaya çıkarsa, Barcelona ile Real Madrid arasındaki final mücadelesi 26 Nisan Cumartesi günü Sevilla'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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