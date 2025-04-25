Hakem ve VAR Ataması Sebebiyle Real Madrid El Clasico'daki Barcelona Maçına Çıkmayabilir

Maçın hakemi Ricardo De Burgos, Real Madrid’in eleştirilerine cuma günü düzenlenen basın toplantısında duygusal bir yanıt verdi. Burgos, “Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayarak eve döndüğünde bu durumla başa çıkmak gerçekten çok zor” diyerek yaşadığı kişisel zorlukları dile getirdi.

VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise aynı toplantıda, olası bir hakem greviyle ilgili soruya dikkat çeken bir yanıt verdi: “Daha fazlasını duyacaksınız” ifadeleriyle gelişmelerin devam edeceğine işaret etti.