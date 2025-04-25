Hakem ve VAR Ataması Sebebiyle Real Madrid El Clasico'daki Barcelona Maçına Çıkmayabilir
İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid’in radikal bir karar almaya hazırlandığı iddia edildi. İspanyol basınına göre, Real Madrid final öncesi basın toplantısını iptal etti, son antrenmana çıkmadı ve hakem Ricardo De Burgos ile VAR ekibi değişmediği takdirde maça çıkmamayı planlıyor. Bu tarihi hamle, büyük yankı uyandırdı.
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İspanya'da kriz büyüyor.
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Hakemler basına konuştu.
Yarın Kral Kupası oynanmayabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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