Hatayspor Küme Düştü, Beşiktaş Tribünleri Hatayspor'u Tribüne Çağırarak Destek Oldu
Beşiktaş haftanın açılış maçında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-1 yendi.
Immobile'nin üç golle yıldızlaştığı maçta Rafa Silva ve Arroyo da gol sevinci yaşadı.
5-1 biten maçın ardından Hatayspor cephesinde ise üzüntü hakimdi.Hatayspor bu skorla matematiksel olarak küme düştü.
Maç sonunda tribünlerde Hatayspor'a ve Hatay'a büyük destek vardı.
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Beşiktaş'tan beş gollü geri dönüş...
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Hatayspor küme düştü.
Beşiktaş tribününden destek.
Beşiktaş, resmi hesaptan da Hatayspor ve Hatay'a destek mesajı paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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