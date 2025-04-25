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Hatayspor Küme Düştü, Beşiktaş Tribünleri Hatayspor'u Tribüne Çağırarak Destek Oldu

Hatayspor Küme Düştü, Beşiktaş Tribünleri Hatayspor'u Tribüne Çağırarak Destek Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 23:24

Beşiktaş haftanın açılış maçında Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 5-1 yendi. 

Immobile'nin üç golle yıldızlaştığı maçta Rafa Silva ve Arroyo da gol sevinci yaşadı.

5-1 biten maçın ardından Hatayspor cephesinde ise üzüntü hakimdi.Hatayspor bu skorla matematiksel olarak küme düştü.

Maç sonunda tribünlerde Hatayspor'a ve Hatay'a büyük destek vardı.

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Beşiktaş'tan beş gollü geri dönüş...

Beşiktaş'tan beş gollü geri dönüş...

Beşiktaş üç haftadır galip gelemiyordu. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Immobile hattrick yaparak gecenin yıldızı oldu.

Hatayspor küme düştü.

Hatayspor küme düştü.

Beşiktaş'ın bol gollü galibiyetinin ardından Hatayspor matematiksel olarak küme düştü. 19 puanda yer alan Hatayspor bundan sonraki tüm maçlarını kazansa dahi puanını 34'e çıkaracak ve ikili averaj göz önüne alındığında matematiksel olarak küme düşmüş oldu.

Beşiktaş tribününden destek.

Beşiktaş tribününden destek.

Maçın ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına yönelirken Beşiktaş tribünleri iki takım futbolcularını el ele tribüne çağırdı. İki takım da stattaki tribünleri gezerken tribünlerde Hatayspor tezahüratı yapıldı.

Hatayspor futbolcuları kendilerine yapılan bu. desteğin ardından soyunma odasına gitti.

Beşiktaş, resmi hesaptan da Hatayspor ve Hatay'a destek mesajı paylaştı.

Beşiktaş, resmi hesaptan da Hatayspor ve Hatay'a destek mesajı paylaştı.

Beşiktaş , sosyal medyada yaptığı paylaşımda 'Yiğit düştüğü yerden kalkar.

@Hatayspor_FK

Desteğimiz her zaman Hatay halkıyla.' dedi. Taraftarlar ise bu duygusal vedaya alkışlarla destek verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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