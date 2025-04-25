Hatayspor Küme Düştü, Beşiktaş Tribünleri Hatayspor'u Tribüne Çağırarak Destek Oldu

Beşiktaş'ın bol gollü galibiyetinin ardından Hatayspor matematiksel olarak küme düştü. 19 puanda yer alan Hatayspor bundan sonraki tüm maçlarını kazansa dahi puanını 34'e çıkaracak ve ikili averaj göz önüne alındığında matematiksel olarak küme düşmüş oldu.