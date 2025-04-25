Barcelona'nın Yıldızı Frenkie de Jong'dan Arda Güler'e Övgü Geldi
İspanya Kral Kupası bir kez daha El Clasico'ya sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maç öncesi Arda Güler'in Getafe maçı performansı da İspanya'da büyük övgü aldı.
El Clasico öncesi Tivibu Spor'a açıklama yapan Frenkie de Jong da sorulan soru üzerine Arda'ya ayrı bir parantez açtı.
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Arda, Getafe karşısında beğenildi.
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Frenkie de Jong da Arda'yı es geçmedi.
Frankie de Jong, Arda için "doğal bir yeteneği var" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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