Barcelona'nın Yıldızı Frenkie de Jong'dan Arda Güler'e Övgü Geldi

Yıldız oyuncu Arda Güler için şu sözleri söyledi:

'Arda Güler gayet iyi ve yetenekli bir oyuncu. Topla oynadığında onun doğal bir yeteneği olduğunu görebiliyorsunuz. Bence çok iyi ve harika yeteneği olan bir isim. Bana göre parlak bir geleceği olacak.'