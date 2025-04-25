onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Barcelona'nın Yıldızı Frenkie de Jong'dan Arda Güler'e Övgü Geldi

Barcelona'nın Yıldızı Frenkie de Jong'dan Arda Güler'e Övgü Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 21:05

İspanya Kral Kupası bir kez daha El Clasico'ya sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği maç öncesi Arda Güler'in Getafe maçı performansı da İspanya'da büyük övgü aldı. 

El Clasico öncesi Tivibu Spor'a açıklama yapan Frenkie de Jong da sorulan soru üzerine Arda'ya ayrı bir parantez açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda, Getafe karşısında beğenildi.

Arda, Getafe karşısında beğenildi.

Arda Güler ilk 11'de başladığı maçta Real Madrid'in Getafe karşısındaki tek golünü atarak takımına üç puanı kazandırdı. Real Madrid'in lige havlu atmasını önleyen Arda'nın yarın oynanacak El Clasico'da da forma giymesi için taraftardan büyük baskı var.

Frenkie de Jong da Arda'yı es geçmedi.

Frenkie de Jong da Arda'yı es geçmedi.

Tivibu Spor'a konuşan Hollandalı yıldıza Arda Güler soruldu. Yıldız oyuncu 'geleceği parlak' diyerek Arda Güler'e övgüler dizdi.

Frankie de Jong, Arda için "doğal bir yeteneği var" dedi.

Frankie de Jong, Arda için "doğal bir yeteneği var" dedi.

Yıldız oyuncu Arda Güler için şu sözleri söyledi: 

'Arda Güler gayet iyi ve yetenekli bir oyuncu. Topla oynadığında onun doğal bir yeteneği olduğunu görebiliyorsunuz. Bence çok iyi ve harika yeteneği olan bir isim. Bana göre parlak bir geleceği olacak.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın