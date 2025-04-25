İlnur Çevik, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı
T24'te Nursun Erel'e konuşan Cumhurbaşkanı Eski Başdanışmanı İlnur Çevik, günün en çok konuşulan açıklamalarını yaptı. Bıyık ve çocuk konusunda Erdoğan'ın tutumunu anlatan Çevik, Binali Yıldırım'la Erdoğan'ın arasında geçen diyalogtan da bahsetti.
Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan arasında kaçak çay ve kaçak sigara konuşması geçmiş.
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T24'e konuşan İlnur Çevik'in açıklamaları bugün sosyal medyada hayli konuşuldu.
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Binali Yıldırım'la kaçak çay ve kaçak sigara görüşmesi...
"Bari çay ve sigara işi durmasın"
Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a beklenmedik yanıt.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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