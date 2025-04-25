onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İlnur Çevik, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı

İlnur Çevik, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 19:30

T24'te Nursun Erel'e konuşan Cumhurbaşkanı Eski Başdanışmanı İlnur Çevik, günün en çok konuşulan açıklamalarını yaptı. Bıyık ve çocuk konusunda Erdoğan'ın tutumunu anlatan Çevik, Binali Yıldırım'la Erdoğan'ın arasında geçen diyalogtan da bahsetti. 

Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan arasında kaçak çay ve kaçak sigara konuşması geçmiş. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

T24'e konuşan İlnur Çevik'in açıklamaları bugün sosyal medyada hayli konuşuldu.

T24'e konuşan İlnur Çevik'in açıklamaları bugün sosyal medyada hayli konuşuldu.

Çevik'in Erdoğan'ın 'bıyık' ve 'çocuk' üzerine söylemlerini anlatması epey dikkat çekmişti. İlnur Çevik daha sonra Binali Yıldırım ile Erdoğan arasında geçen bir diyaloğu daha kamuoyuyla paylaştı.

İlnur Çevik'in ''Takıntısı Var, Külliyede Bıyıksız Adam Yok'' Sözlerini Haberleştirmiştik.

Binali Yıldırım'la kaçak çay ve kaçak sigara görüşmesi...

Binali Yıldırım'la kaçak çay ve kaçak sigara görüşmesi...

İlnur Çevik, yaşananları şu sözlerle anlattı: 

'Sürekli raporlar yazıyordum ama eline geçiyor muydu? Bilmiyorum, çünkü başdanışmanlar kendisini kolayca göremiyordu. Seçimler öncesinde güneydoğuda büyük sıkıntı vardı, MGK’da alınan kararla kaçak akaryakıt işi durdurulmuştu. Bölge insanının bundan başka gelir kaynağı oktu. Aileler kurbana ortak girer gibi birer kamyon alıp zula depo yaptırmış, bununla geçiniyordu. MGK bu işi “kazanç PKK’ya akıyor” diye durdurunca ellerinde başka imkan kalmadı'

Çevik, bu durumu Binali Yıldırım'a açıyor.

"Bari çay ve sigara işi durmasın"

"Bari çay ve sigara işi durmasın"

İlnur Çevik, ailelerin daha büyük bir sıkıntı yaşamaması için konuyu Binali Yıldırım'a açmış:

'Ben de bari 'Çay ve sigara işi durmasın' dedim. Karıncalar diye adlandırılan insanlar sınırın ötesinden gidip kaçak getiriyorlardı. Binali Bey'e (Yıldırım) açtım konuyu, 'İyi fikir' dedi. Cumhurbaşkanı'nı kolay kolay göremediğimiz için, randevu da alamıyoruz, bir önüne atlamadığımız kalmıştı, bir gün, MGK’ya gidişi öncesinde, önüne çıktık, yakaladık, 'Efendim şöyle bir konu var' diye… Binali Bey, 'Bakın İlnur güzel söylüyor' dedi.'

Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a beklenmedik yanıt.

Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a beklenmedik yanıt.

İlnur Çevik, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a verdiği ilginç cevabı şu şekilde anlatıyor: 

'Cumhurbaşkanı ona döndü, 'Senin başka işin yok mu Binali?' dedi, Binali Bey sustu, bana döndü, 'Yahu sen bu işlerle niye uğraşıyorsun? Ne biliyorsan onu yap' ben de çay işinin çok önemli olduğunu anlattım, zaten sigaraya alerjisi var, dedi ki, 'Eee, ben Rize’deki çay üreticisine ne diyeceğim?' Neticede, öylece kala kaldık.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın