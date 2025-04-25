İlnur Çevik, Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım Arasında Geçen Diyaloğu Anlattı

İlnur Çevik, Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a verdiği ilginç cevabı şu şekilde anlatıyor:

'Cumhurbaşkanı ona döndü, 'Senin başka işin yok mu Binali?' dedi, Binali Bey sustu, bana döndü, 'Yahu sen bu işlerle niye uğraşıyorsun? Ne biliyorsan onu yap' ben de çay işinin çok önemli olduğunu anlattım, zaten sigaraya alerjisi var, dedi ki, 'Eee, ben Rize’deki çay üreticisine ne diyeceğim?' Neticede, öylece kala kaldık.'