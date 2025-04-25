onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Kupa'nın Statüsü Halen Açıklanmadı: 2 Takım mı 4 Takım mı?

Süper Kupa'nın Statüsü Halen Açıklanmadı: 2 Takım mı 4 Takım mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 18:26

Sezon sonuna yaklaşırken Süper Kupa'da boy gösterecek takımlar da belirlenmeye başladı. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Galatasaray ikilisinden biri kazanacak ligde ise Fenerbahçe ve Galatasaray ikilisinden biri... 

Ancak bir önceki TFF yönetimi ve şimdiki yönetim arasında statü konusunda bir anlaşmazlık var. Süper Kupa iki finalistten daha fazlasıyla oynanabilir ama şu an için belirsizlik sürüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Kupa adayları yavaş yavaş belirginleşiyor.

Süper Kupa adayları yavaş yavaş belirginleşiyor.

Hafta içi oynanan kupa maçlarıyla birlikte Türkiye Kupası'nda finalistler Trabzonspor ve Galatasaray oldu. Ligde ise Fenerbahçe ve Galatasaray ikilisinden biri ipi göğüsleyecek. Süper Kupa finalistleri de kazanandan seçilecek.

Bir önceki TFF yönetimi "dörtlü turnuva" açıklamıştı.

Bir önceki TFF yönetimi "dörtlü turnuva" açıklamıştı.

TFF internet sitesinden 13 Haziran 2024 tarihinde yapılan açıklamada, '2023-2024 Süper Kupası, Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanacak. Sonraki sezonlardan itibaren ise Süper Kupa yeni formatıyla oynanacak. Yeni formata göre Süper Kupa 2024-2025 sezonu, Süper Lig şampiyonu ile Süper Lig ikincisi ve Türkiye Kupası şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.' ifadeleri kullanıldı.

Şu anki statü ise iki takımlı...

Şu anki statü ise iki takımlı...

Şu an yayında bulunan statüde Süper Lig şampiyonu ve kupa şampiyonunu işaret ediyor. İkisi aynı takım olursa kupa finalisti Süper kupa finali oynamaya hak kazanıyor. 

İki açıklama arasındaki muallaklık futbol severleri de belirsizliğe sürükledi.

Statü değişirse kimler katılacak?

Statü değişirse kimler katılacak?

Statü değişirse ligi ilk ikide bitiren iki takım ve iki kupa finalisti yer alacak turnuvada. Ancak Galatasaray hem finalist hem de ligi ilk ikide bitirecek. Bu nedenle ilk 3 ve kupa finalisti Trabzonspor bu statüden yararlanacak. 

10 ay geçmesine rağmen değişmeyen statünün geleceği belirsiziliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ziya Akbaş

Yaptıkları her yasa gibi bu da muallak...

houseof

Süper kupa için GS as kadro ile yedek kadro oynasın 😂