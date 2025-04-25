Süper Kupa'nın Statüsü Halen Açıklanmadı: 2 Takım mı 4 Takım mı?

Sezon sonuna yaklaşırken Süper Kupa'da boy gösterecek takımlar da belirlenmeye başladı. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Galatasaray ikilisinden biri kazanacak ligde ise Fenerbahçe ve Galatasaray ikilisinden biri...

Ancak bir önceki TFF yönetimi ve şimdiki yönetim arasında statü konusunda bir anlaşmazlık var. Süper Kupa iki finalistten daha fazlasıyla oynanabilir ama şu an için belirsizlik sürüyor.

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