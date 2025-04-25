Süper Kupa'nın Statüsü Halen Açıklanmadı: 2 Takım mı 4 Takım mı?
Sezon sonuna yaklaşırken Süper Kupa'da boy gösterecek takımlar da belirlenmeye başladı. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ve Galatasaray ikilisinden biri kazanacak ligde ise Fenerbahçe ve Galatasaray ikilisinden biri...
Ancak bir önceki TFF yönetimi ve şimdiki yönetim arasında statü konusunda bir anlaşmazlık var. Süper Kupa iki finalistten daha fazlasıyla oynanabilir ama şu an için belirsizlik sürüyor.
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Süper Kupa adayları yavaş yavaş belirginleşiyor.
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Bir önceki TFF yönetimi "dörtlü turnuva" açıklamıştı.
Şu anki statü ise iki takımlı...
Statü değişirse kimler katılacak?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Yaptıkları her yasa gibi bu da muallak...
Süper kupa için GS as kadro ile yedek kadro oynasın 😂