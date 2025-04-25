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Ciro Immobile'nin İlk 11'e Döndüğü Maçta Beşiktaş Hatayspor Karşısında Şov Yaptı: 5-1

Ciro Immobile'nin İlk 11'e Döndüğü Maçta Beşiktaş Hatayspor Karşısında Şov Yaptı: 5-1

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2025 - 21:56

Beşiktaş haftanın açılış maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. Şok bir golle geri düşen Beşiktaş, Immobile'nin attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı. 

Devre bu skorla kapanırken ikinci yarıya Beşiktaş golle başladı. Immobile'nin hattrick yaptığı maçta Keny Arroyo da gol sevinci yaşadı. 

Beşiktaş'ın diğer golü ise Rafa Silva'dan geldi.

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Beşiktaş, haftanın açılış maçında Hatayspor'u ağırladı.

Beşiktaş, haftanın açılış maçında Hatayspor'u ağırladı.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Alex Oxlade-Chamberlain’in yerine Ciro Immobile, cezalı Arthur Masuaku’nun yerine ise sezonun ilk maçına çıkan Emrecan Terzi sahaya çıktı. Beşiktaş sahaya Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Hekimoğlu ve Immobile 11’iyle çıktı. Oxlade-Chamberlain ise 11 maç sonra yedek kaldı.

Hatayspor'dan şok gol geldi.

Hatayspor'dan şok gol geldi.

20.dakikada Abdülkadir Parmak'la öne geçen Hatayspor, daha sonra Immobile'nin penaltı golüyle avantajını yitirdi.

İkinci yarı golle başladı...

İkinci yarı golle başladı...

Immobile, 52 ve 53'te attığı gollerle hattrick yaptı ardından 59'da Rafa Silva skoru 4-1'e taşıdı. 

78dakikada ise maçın son golü Keny Arroyo'nun ayağından geldi. 

Beşiktaş rakibini 5-1 yendi. 

Beşiktaş, Galatasaray zaferinin ardından üç maç sonra kazanmayı başardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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