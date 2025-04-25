Ciro Immobile'nin İlk 11'e Döndüğü Maçta Beşiktaş Hatayspor Karşısında Şov Yaptı: 5-1
Beşiktaş haftanın açılış maçında evinde Hatayspor'u ağırladı. Şok bir golle geri düşen Beşiktaş, Immobile'nin attığı penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Devre bu skorla kapanırken ikinci yarıya Beşiktaş golle başladı. Immobile'nin hattrick yaptığı maçta Keny Arroyo da gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ın diğer golü ise Rafa Silva'dan geldi.
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Beşiktaş, haftanın açılış maçında Hatayspor'u ağırladı.
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Hatayspor'dan şok gol geldi.
İkinci yarı golle başladı...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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