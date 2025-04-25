Ciro Immobile'nin İlk 11'e Döndüğü Maçta Beşiktaş Hatayspor Karşısında Şov Yaptı: 5-1

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Atakaş Hatayspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe maçına göre ilk 11’de iki değişiklik yaptı. Alex Oxlade-Chamberlain’in yerine Ciro Immobile, cezalı Arthur Masuaku’nun yerine ise sezonun ilk maçına çıkan Emrecan Terzi sahaya çıktı. Beşiktaş sahaya Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Hekimoğlu ve Immobile 11’iyle çıktı. Oxlade-Chamberlain ise 11 maç sonra yedek kaldı.