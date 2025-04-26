Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Hakan Bilal Kutlualp'in sözleri damga vurdu. Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Fenerbahçe eski yöneticilerinden olan Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıkladı. Kutlualp, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurula gitmesi durumunda başkan adayı olduğunu duyurdu.
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Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şöyle oldu:
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Aziz Yıldırım toplantıya katılmadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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