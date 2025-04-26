Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

'Aday çıkmadığı için başkanımızın hoşnutsuz olduğunu açıklamalarından biliyorum. Siz bir güvenoyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın. 'Aday yok' diyordunuz, ben adayım.

Muhalefet, muhalif, insanların kulağına güzel gelen bir laf değil. Hava bozuk olur, kar yağar, hava muhalefeti denir. Bu Arapça'dan geçmiş bize, zıt demek, karşıt demek. Yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu bir şey; muhalefet, demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. Fenerbahçe'nin asaletine uygun şekilde devam ediyoruz. Eleştirenleri saygıyla dinleyeceğimize inanıyorum. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız şey yok, paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var.

Rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkının maalesef altıya çıkma tehlikesini taşıyor. Beşinci yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu travmayı, Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum.'