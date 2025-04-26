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Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 13:35

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Hakan Bilal Kutlualp'in sözleri damga vurdu. Fenerbahçe Kongre Üyesi ve Fenerbahçe eski yöneticilerinden olan Hakan Bilal Kutlualp, adaylığını açıkladı. Kutlualp, Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurula gitmesi durumunda başkan adayı olduğunu duyurdu.

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Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şöyle oldu:

Hakan Bilal Kutlualp'in açıklaması şöyle oldu:

'Aday çıkmadığı için başkanımızın hoşnutsuz olduğunu açıklamalarından biliyorum. Siz bir güvenoyuna gidin, olağanüstü genel kurul kararı alın. 'Aday yok' diyordunuz, ben adayım.

Muhalefet, muhalif, insanların kulağına güzel gelen bir laf değil. Hava bozuk olur, kar yağar, hava muhalefeti denir. Bu Arapça'dan geçmiş bize, zıt demek, karşıt demek. Yönetimin iktidar olduğu, muhalefetin kontrol olduğu bir şey; muhalefet, demokrasilerde gereklidir ve yasaldır. Fenerbahçe'nin asaletine uygun şekilde devam ediyoruz. Eleştirenleri saygıyla dinleyeceğimize inanıyorum. Bizim Fenerbahçeliler olarak paylaşamayacağımız şey yok, paylaşacağımız çok şampiyonluklarımız var.

Rakibimizle aramızdaki şampiyonluk farkının maalesef altıya çıkma tehlikesini taşıyor. Beşinci yıldızı takma gibi bir travmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu travmayı, Fenerbahçe camiasının kolay kolay kaldırabileceğine inanmıyorum.'

Aziz Yıldırım toplantıya katılmadı.

Aziz Yıldırım toplantıya katılmadı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde saat 10.30’da başladı. Toplantıya adına koltuk ayrılan Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım katılmadı. Fenerbahçe’nin 10 milyar 206 milyon TL borcu olduğu açıklandı. Öte yandan toplantıda Ülker Stadyumu’nun yenileme projesine dair bilgiler de paylaşıldı. Proje kapsamında stadyumda 16 bin kişilik kapasite artırımı olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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