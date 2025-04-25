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Türkiye'nin %90'ının Başarılı Olacağı Osmanlı Tarihi Testine Hazır mısın?

Türkiye'nin %90'ının Başarılı Olacağı Osmanlı Tarihi Testine Hazır mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
25.04.2025 - 15:01

Testimiz padişahlardan, savaşlardan, tarihi anlaşmalardan, önemli olaylardan, saray hayatından ve daha pek çok konudan sorular içeriyor. Bu testi çözerken, Osmanlı'nın görkemli dönemlerini, zorlu savaşlarını, ihtişamlı saray yaşamını ve daha pek çok detayı hatırlayacak, belki de yeni şeyler öğreneceksiniz. Bu test, sadece bilginizi sınamakla kalmayacak, aynı zamanda eğlenceli bir şekilde tarih öğrenmenizi sağlayacak.

Türkiye'nin %90'ının Başarılı Olacağı Osmanlı Tarihi Testine Hazır mısın?

Haydiiii!

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1. Osmanlı Devleti'nde "Mühr-ü Hümayun" kim tarafından kullanılmaktaydı?

1. Osmanlı Devleti'nde "Mühr-ü Hümayun" kim tarafından kullanılmaktaydı?

2. Osmanlı Devleti'nin devlet armasında hangisinin resmi yoktur?

2. Osmanlı Devleti'nin devlet armasında hangisinin resmi yoktur?

3. Lale Devri'ni sona erdiren olay hangisidir?

3. Lale Devri'ni sona erdiren olay hangisidir?

4. İlk Osmanlı medresesi nerede kurulmuştur?

4. İlk Osmanlı medresesi nerede kurulmuştur?

5. Fatih Sultan Mehmet ikinci defa tahta çıktığında kaç yaşındaydı?

5. Fatih Sultan Mehmet ikinci defa tahta çıktığında kaç yaşındaydı?
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6. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Osman" isminde kaç padişah vardır?

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Osman" isminde kaç padişah vardır?

7. İstanbul'u fetheden padişah hangisidir?

8. Hangi Osmanlı padişahı, yabancı ülkeler seyahate çıkan ilk padişah olarak bilinir?

9. Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi hangi tarihle başlamıştır?

9. Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemi hangi tarihle başlamıştır?

10. Osmanlı Devleti'nde kaç kere meşrutiyet ilan edilmiştir?

10. Osmanlı Devleti'nde kaç kere meşrutiyet ilan edilmiştir?
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11. Hem sayıca en çok sefere çıkıp hem de en uzun süre seferde kalan padişah hangisidir?

12. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rumeli tarafına yaptığı ilk sefer hangisidir?

12. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rumeli tarafına yaptığı ilk sefer hangisidir?

13. Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına ne ad verilir?

13. Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına ne ad verilir?

14. En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı kimdir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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