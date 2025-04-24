Kendi Krallığının Hükümdarı mısın?

Taht boş, ama sen oturmuyorsun. Krallığını başkalarının düşüncelerine, yargılarına, beklentilerine devretmişsin farkında bile olmadan. Sözde özgürsün ama içten içe her adımın bir onaya bağlı, her kararın bir bakışa, bir ses tonuna, bir dış teyide muhtaç. Belki anne-babanın sesi hâlâ kulağında, belki toplumun beklentileri sırtında bir yük gibi duruyor. Bazen arkadaşlarının fikirleri senin kendi düşüncelerinin önüne geçiyor. Gerçekten ne istediğini bile unutmuşsun belki de, çünkü hep bir başkasının 'ne der?'iyle yaşıyorsun. Kendi pusulanı kaybetmişsin, başkalarının haritasına göre yol almaya çalışıyorsun. Ya başarısız olursan? Ya yanlış karar verirsen? Ya seni eleştirirlerse? Bu 'ya'lar, seni felç etmiş. Gücünü hep dışarıdan toplamaya çalışıyorsun. Sanki yalnız kaldığında yıkılacakmışsın gibi, başkalarının fikirleriyle, onaylarıyla kendini ayakta tutmaya çalışıyorsun. Ama unuttuğun bir şey var: Başkalarının sırtına yaslanarak yürümek, seni hiçbir yere götürmez. Kendi ayaklarınla basmadıkça toprağa, o toprak senin olamaz. Başkalarından aldığın güç, geçici bir destek sadece. Kalıcı olan tek şey, içindeki cesareti keşfetmen. Ve ne zaman ki kendi kararlarını, kendi yüreğinle alırsın… İşte o zaman gerçek hükümdarlığın başlar.