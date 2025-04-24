Kendi Krallığının Hükümdarı mısın?
Her birimiz, kendi yaşamımızın hükümdarıyız aslında. Kendi krallığımızın efendisi, kendi hayatımızın yöneticisi. Kaderimizi şekillendiren, hayatımızın rotasını belirleyen kişi biziz. Kendi krallığımızın hükümdarı olmak, hayatımızın kontrolünü tamamen elimizde tutmak anlamına gelir. Bu düşünce, biraz da olsa içimizdeki maceraperest ruhu uyandırıyor. Kendi krallığımızın hükümdarı olma fikri, hayatımızı daha heyecanlı, daha eğlenceli hale getiriyor. Kendi hayatımızın efendisi olmak, hayatımızı daha anlamlı, daha değerli kılıyor.
Kendi Krallığının Hükümdarı mısın?
Haydiiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Yeni bir işe başladığında ilk iş olarak ne yaparsın?
4. Bir grup etkinliğinde lider kim olacak denildiğinde...
5. Başkalarının senin hayat kararlarına müdahale ettiğini hissettiğinde...
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6. Bir problem çıktığında ilk tepkin nedir?
7. Sabah kalktığında ilk düşüncen ne olur?
8. Yakın çevren senin için ne der?
9. Hayatını bir cümleyle anlat deseler...
10. Son olarak hayatındaki en büyük motivasyonun ne?
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Sen kendi krallığının hükümdarısın!
Sen kendi krallığının hükümdarı değilsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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