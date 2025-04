Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?

Bir yıldız gibi parlamak, ışığınla herkesi büyülemek, dikkatleri üzerine toplamak... Sanki bu, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. İçindeki o enerjiyi, karizmayı görmeyen gözlere inat, sen her zaman sahnede olmak, ışığın altında kalmak istiyorsun. İnsanların seni fark etmesini, seni beğenmesini, seni takdir etmesini bekliyorsun. İlgi odağı olmadığında ise içinde bir boşluk, bir eksiklik hissediyorsun. Bu durum, huzurunu kaçırıyor, seni rahatsız ediyor. Farkında olmadan, adeta bir ilgi bağımlısı haline gelmişsin. Davranışların, sözlerin, hatta bakışların bile etrafındakilere 'beni fark edin, beni beğenin' mesajı veriyor. Bu durum, seni bir ilgi bağımlısı gibi gösteriyor olabilir. Belki de geçmişte bu ilgiyi, bu takdiri alamadığın için, şimdi her fırsatta, her şekilde telafi etmeye çalışıyorsun. Ancak farkında olmadan, bu durum sadece seni değil, ilişkilerini de yoruyor, aşındırıyor. Unutma, her zaman ilgi odağı olmak zorunda değilsin. Kendini olduğun gibi kabul etmek, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşamak da mümkün. Kendine biraz zaman ver, belki de gerçekten ihtiyacın olan şey, başkalarının değil, kendi ilgin...