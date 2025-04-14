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Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?

Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.04.2025 - 15:01

Hepimizin zaman zaman ilgiye ihtiyacı vardır, değil mi? Ancak bazılarımızın bu konuda biraz daha fazla ihtiyacı olabilir. Peki, belki de farkında olmadan bir ilgi bağımlısı olabilir misin? İşte bu noktada devreye biz giriyoruz! Biraz eğlenmek ve kendimizi biraz daha iyi tanımak için hazırladığımız Evet/Hayır testi ile ilgi bağımlısı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu test, belki de hiç farkında olmadan ilgiye olan düşkünlüğünüzü ortaya çıkarabilir.

Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?

Haydiiii!

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1. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderi yeterince beğeni almazsa moralin bozulur mu?

2. Biri sana uzun süre mesaj atmazsa "beni artık sevmiyor mu?" diye düşünür müsün?

3. Bulunduğun ortamda ilginin başka birine kayması seni rahatsız eder mi?

4. Dikkat çekmek için zaman zaman abartılı davranışlar sergilediğin olur mu?

5. Takipçi sayını veya beğeni sayılarını düzenli olarak kontrol eder misin?

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6. Bir başarı elde ettiğinde bunu hemen başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyar mısın?

7. Sırf daha fazla dikkat çekmek için giyimine veya tarzına özellikle özen gösterdiğin olur mu?

8. Biri sana iltifat ettiğinde, bunu başkalarına anlatma isteği duyar mısın?

9. Bazen sadece ilgi görmek için sorunlarını abartarak anlatma eğiliminde olur musun?

10. Son olarak story atmadan geçen bir gün "boşa geçmiş" gibi gelir mi?

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Sen ilgi bağımlısı birisin!

Bir yıldız gibi parlamak, ışığınla herkesi büyülemek, dikkatleri üzerine toplamak... Sanki bu, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. İçindeki o enerjiyi, karizmayı görmeyen gözlere inat, sen her zaman sahnede olmak, ışığın altında kalmak istiyorsun. İnsanların seni fark etmesini, seni beğenmesini, seni takdir etmesini bekliyorsun. İlgi odağı olmadığında ise içinde bir boşluk, bir eksiklik hissediyorsun. Bu durum, huzurunu kaçırıyor, seni rahatsız ediyor. Farkında olmadan, adeta bir ilgi bağımlısı haline gelmişsin. Davranışların, sözlerin, hatta bakışların bile etrafındakilere 'beni fark edin, beni beğenin' mesajı veriyor. Bu durum, seni bir ilgi bağımlısı gibi gösteriyor olabilir. Belki de geçmişte bu ilgiyi, bu takdiri alamadığın için, şimdi her fırsatta, her şekilde telafi etmeye çalışıyorsun. Ancak farkında olmadan, bu durum sadece seni değil, ilişkilerini de yoruyor, aşındırıyor. Unutma, her zaman ilgi odağı olmak zorunda değilsin. Kendini olduğun gibi kabul etmek, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yaşamak da mümkün. Kendine biraz zaman ver, belki de gerçekten ihtiyacın olan şey, başkalarının değil, kendi ilgin...

Sen ilgi bağımlısı biri değilsin!

Sen ilgi bağımlısı biri değilsin. Varlığını başkalarının onayıyla ya da sürekli ilgiyle beslemek zorunda hissetmiyorsun kendini. Sessizliğin içinde bile bir güç taşıyorsun; çünkü senin değer anlayışın, dışarıdan gelen alkışlarla değil, içten gelen bir farkındalıkla şekillenmiş. İnsanların seni fark etmesi, takdir etmesi elbette hoşuna gidebilir—bu oldukça insani bir ihtiyaç. Ama senin en güzel yanın, buna muhtaç olmadan da ayakta durabilmen. Kendinle baş başa kaldığında huzursuz olmuyorsun. Aksine, o sessizlikte gerçek benliğinle buluşuyorsun. Dikkat çekmeden var olabilmenin, görünmeden de derin bir iz bırakmanın tadını çıkarıyorsun. Çünkü sen, görünürlükle değil, anlamla ilgileniyorsun. Kalabalıklar içinde kaybolmak yerine, kendi iç dünyanda köklenmeyi tercih ediyorsun. Bu da sana sahici bir derinlik, dengeli bir duruş kazandırıyor. Senin duruşun, başkalarının bakışlarıyla şekillenmiyor. Göz önünde olmak için eğilip bükülmüyorsun. Birilerinin seni sürekli onaylamasına ya da beğenmesine gerek kalmadan da kendini yeterli hissediyorsun. Çünkü senin öz değerini besleyen kaynaklar içeriden geliyor: İçsel gücün, farkındalığın, kendi kendine yetebilme becerin...

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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