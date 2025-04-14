Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?
Hepimizin zaman zaman ilgiye ihtiyacı vardır, değil mi? Ancak bazılarımızın bu konuda biraz daha fazla ihtiyacı olabilir. Peki, belki de farkında olmadan bir ilgi bağımlısı olabilir misin? İşte bu noktada devreye biz giriyoruz! Biraz eğlenmek ve kendimizi biraz daha iyi tanımak için hazırladığımız Evet/Hayır testi ile ilgi bağımlısı olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Bu test, belki de hiç farkında olmadan ilgiye olan düşkünlüğünüzü ortaya çıkarabilir.
Evet/Hayır Testine Göre İlgi Bağımlısı mısın?
Haydiiii!
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1. Sosyal medyada paylaştığın bir gönderi yeterince beğeni almazsa moralin bozulur mu?
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2. Biri sana uzun süre mesaj atmazsa "beni artık sevmiyor mu?" diye düşünür müsün?
3. Bulunduğun ortamda ilginin başka birine kayması seni rahatsız eder mi?
4. Dikkat çekmek için zaman zaman abartılı davranışlar sergilediğin olur mu?
5. Takipçi sayını veya beğeni sayılarını düzenli olarak kontrol eder misin?
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6. Bir başarı elde ettiğinde bunu hemen başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duyar mısın?
7. Sırf daha fazla dikkat çekmek için giyimine veya tarzına özellikle özen gösterdiğin olur mu?
8. Biri sana iltifat ettiğinde, bunu başkalarına anlatma isteği duyar mısın?
9. Bazen sadece ilgi görmek için sorunlarını abartarak anlatma eğiliminde olur musun?
10. Son olarak story atmadan geçen bir gün "boşa geçmiş" gibi gelir mi?
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Sen ilgi bağımlısı birisin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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