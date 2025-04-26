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Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Erken Kart Gören İsmail Yüksek'le İlgili Konuştu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Erken Kart Gören İsmail Yüksek'le İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 00:23

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'YI 3-1 yendiği maçın ardından Mourinho basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Hakem hataları için 'yine canımız yandı' açıklaması yapan Mourinho, İsmail Yüksek'i devre arasında oyundan çıkarması hakkında da konuştu. Mourinho, daha erken alabileceği sinyalini verdi.

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İsmail Yüksek maçı tamamlayamadı.

İsmail Yüksek maçı tamamlayamadı.

Maçın henüz 3.dakikasında sarı kart gören İsmail Yüksek, devre arasında oyundan çıktı ve yerini En-Nesyri'ye bıraktı. Maçı tamamlayamayan oyuncunun durumu Jose Mourinho'ya soruldu.

Mourinho daha erken oyundan alabileceği sinyalini verdi.

Mourinho daha erken oyundan alabileceği sinyalini verdi.

Mourinho, İsmail'i neden devre arasında oyundan çıkardığını şu sözlerle açıkladı: 

'3. dakikada sarı kart gördüğünüz zaman bu sizi kısıtlıyor. İlk yarıda İsmail’i ilk yarıda oyundan alarak rencide etmek istemedim. O da dengeli oynadı. Sonra değişiklik yapmak zorundaydım'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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