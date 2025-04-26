Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Erken Kart Gören İsmail Yüksek'le İlgili Konuştu

Mourinho, İsmail'i neden devre arasında oyundan çıkardığını şu sözlerle açıkladı:

'3. dakikada sarı kart gördüğünüz zaman bu sizi kısıtlıyor. İlk yarıda İsmail’i ilk yarıda oyundan alarak rencide etmek istemedim. O da dengeli oynadı. Sonra değişiklik yapmak zorundaydım'