Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Erken Kart Gören İsmail Yüksek'le İlgili Konuştu
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'YI 3-1 yendiği maçın ardından Mourinho basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu. Hakem hataları için 'yine canımız yandı' açıklaması yapan Mourinho, İsmail Yüksek'i devre arasında oyundan çıkarması hakkında da konuştu. Mourinho, daha erken alabileceği sinyalini verdi.
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İsmail Yüksek maçı tamamlayamadı.
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Mourinho daha erken oyundan alabileceği sinyalini verdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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