Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maçın Ardından Sert Açıklamalar Yaptı
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3-1 galibiyetle dönüyor. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de maç sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına kaleci İrfan Can Eğribayat geldi.
Ağır küfürler edildiğini söyleyen kaleci yaşadıklarına tepki gösterdi. Gaziantep FK taraftarı ve Badou Ndiaye ile yaşadıklarını anlatan İrfan Can tartışmalı sözlere imza attı.
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İrfan Can Eğribayat, maçta taraftarla yaşadığı olaya değindi. Küfür edildiğini söyleyen kaleci, "Depremde çok yardımcı olmaya çalıştık" dedi.
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İrfan Can Eğribayat, Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını söyleyip "Adam olsun" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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