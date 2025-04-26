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Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maçın Ardından Sert Açıklamalar Yaptı

Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat, Maçın Ardından Sert Açıklamalar Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 21:51

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanından 3-1 galibiyetle dönüyor. Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de maç sonunda yayıncı kuruluş mikrofonlarına kaleci İrfan Can Eğribayat geldi. 

Ağır küfürler edildiğini söyleyen kaleci yaşadıklarına tepki gösterdi. Gaziantep FK taraftarı ve Badou Ndiaye ile yaşadıklarını anlatan İrfan Can tartışmalı sözlere imza attı.

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İrfan Can Eğribayat, maçta taraftarla yaşadığı olaya değindi. Küfür edildiğini söyleyen kaleci, "Depremde çok yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

İrfan Can Eğribayat, maçta taraftarla yaşadığı olaya değindi. Küfür edildiğini söyleyen kaleci, "Depremde çok yardımcı olmaya çalıştık" dedi.

'Gaziantep’e depremde çok yardımcı olmaya çalıştık, ailem de Adana’daydı. Isınmada su istediler, verdim.

Sadece attığımız gole sevindiğim için bütün stadyum, direkt anneme ve kız kardeşime küfür ettiler. Bu kalbimi acıttı.”

İrfan Can Eğribayat, Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını söyleyip "Adam olsun" dedi.

İrfan Can Eğribayat, Ndiaye'nin kendisine dirsek attığını söyleyip "Adam olsun" dedi.

'Ndiaye geldi maç sonunda bana dirsek attı. Nerenin futbolcusu olduğunu çok iyi biliyoruz. Benim haftaya Beşiktaş maçım var diye bir şey yapmadım! Ndiaye adam olsun, önce insan olsun!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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