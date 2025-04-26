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Süper Lig ve UEFA Kupası'nda İz Bırakan Denizlispor Amatöre Düştü

Süper Lig ve UEFA Kupası'nda İz Bırakan Denizlispor Amatöre Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 18:28

Futbol kulüplerinin yazdığı peri masalları hafızalardan kolay kolay silinmez. Denizlispor'un Rıza Çalımbay'la yaptığı da tam olarak buydu. Tarihinde ilk kez UEFA Kupası'na katılan Denizlispor, Avrupa'nın köklü takımlarına karşı tarihi başarılar elde etmişti. Denizli'de maç kaybetmeden elenen Denizlispor, Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u elemiş daha sonra Mourinho'nun makine gibi işleyen Porto'suna deplasmanda aldığı ağır mağlubiyetle kaybetmişti. Evinde aldığı 2-2'lik sonuçsa teselli armağını olmuştu. 

Denizlispor bu maçların ardından 22 yıl sonra tarihi bir çöküşle karşı karşıya...

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Süper Lig'in misafiri...

Süper Lig'in misafiri...

1966 yılında kurulan Denizli temsilcisi, 1983-1988, 1994-1997, 1999-2010 ve 2019-2021 yılları arasında toplam 21 sezon boyunca Türkiye'nin en üst düzey ligi olan Süper Lig'de boy gösterdi.

Bu kadar kısa süre olmasına rağmen ligde iz bırakmayı başaran yeşil siyahlılar Avrupa'da da kök söktürmüştü.

Avrupa devleri eli boş döndü

Avrupa devleri eli boş döndü

Rıza Çalımbay yönetiminde UEFA Kupası maçlarına çıkan Denizlispor evinde maç kaybetmediği bir Avrupa sezonu yaşadı. Lorient'i Sparta Prag'ı ve Lyon'u tarihi maçlarla elemeyi başardı. 

Son 16 turunda ise Mourinho'nun Porto'suna 6-1 ve 2-2'lik sonuçlarla elendi.

Amatöre düştüler...

Amatöre düştüler...

Son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren yeşil siyahlılar hem ligden düştüler hem de geri dönülemez bir borç batağına saplandılar. Transfer yasakları ile boğuşan kulüp her geçen gün eridi ve bugün elindeki fırsatı tepti. 

Niğde Belediyes Spor ile evinde oynayan Denizlispor kazanması halinde ligde kalacaktı. Ancak evinde rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 21 puanla amatör lige düştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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