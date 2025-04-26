Süper Lig ve UEFA Kupası'nda İz Bırakan Denizlispor Amatöre Düştü
Futbol kulüplerinin yazdığı peri masalları hafızalardan kolay kolay silinmez. Denizlispor'un Rıza Çalımbay'la yaptığı da tam olarak buydu. Tarihinde ilk kez UEFA Kupası'na katılan Denizlispor, Avrupa'nın köklü takımlarına karşı tarihi başarılar elde etmişti. Denizli'de maç kaybetmeden elenen Denizlispor, Lorient, Sparta Prag ve Lyon'u elemiş daha sonra Mourinho'nun makine gibi işleyen Porto'suna deplasmanda aldığı ağır mağlubiyetle kaybetmişti. Evinde aldığı 2-2'lik sonuçsa teselli armağını olmuştu.
Denizlispor bu maçların ardından 22 yıl sonra tarihi bir çöküşle karşı karşıya...
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Süper Lig'in misafiri...
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Avrupa devleri eli boş döndü
Amatöre düştüler...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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