Süper Lig ve UEFA Kupası'nda İz Bırakan Denizlispor Amatöre Düştü

Son olarak 2020-21 sezonunda Süper Lig'de boy gösteren yeşil siyahlılar hem ligden düştüler hem de geri dönülemez bir borç batağına saplandılar. Transfer yasakları ile boğuşan kulüp her geçen gün eridi ve bugün elindeki fırsatı tepti.

Niğde Belediyes Spor ile evinde oynayan Denizlispor kazanması halinde ligde kalacaktı. Ancak evinde rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve 21 puanla amatör lige düştü.