Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp ve Ümit Özat'ın Kavga Sebebi Belli Oldu

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Özat ve Kutlualp arasındaki kavganın nedeni adaylık.

Özat'ın adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e 'Sen niye aday oluyorsun? Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe' dediği görüldü.

Kutlualp'in ise 'Sen de oynadın paranı aldın' cevabı vermesi üzerine Özat, 'Can Bartu almadı mı, Alex alamdı parasını sen ne anlatıyorsun?' dediği ve gerilimin araya girenler sayesinde bitirildiği görüldü.