Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp ve Ümit Özat'ın Kavga Sebebi Belli Oldu
Fenerbahçe bugün Yüksek Divan Kurulu'nda bir araya geldi. Ali Koç istifa etmeyeceğini ve gelecek sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.
Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ise Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasının ardından salon dışına çıkan Hakan Bilal Kutlualp'le burada bulunan Ümit Özat arasında sert bir tartışma yaşandı.
Fanatik gazetesinde yer alan haberde ise ikilinin tartışma nedeni anlatıldı.
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün toplandı ve adaylıklar konusunda gelişmeler yaşandı.
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Adaylık açıklamasının ardından Hakan Bilal Kutlualp'in Ümit Özat'la tartıştığı görüldü.
Fanatik gazetesi ikilinin kavga nedenini açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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