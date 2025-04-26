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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp ve Ümit Özat'ın Kavga Sebebi Belli Oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Hakan Bilal Kutlualp ve Ümit Özat'ın Kavga Sebebi Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 17:53

Fenerbahçe bugün Yüksek Divan Kurulu'nda bir araya geldi. Ali Koç istifa etmeyeceğini ve gelecek sezon şampiyon olacaklarına inandığını söyledi. 

Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ise Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Adaylık açıklamasının ardından salon dışına çıkan Hakan Bilal Kutlualp'le burada bulunan Ümit Özat arasında sert bir tartışma yaşandı. 

Fanatik gazetesinde yer alan haberde ise ikilinin tartışma nedeni anlatıldı. 

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün toplandı ve adaylıklar konusunda gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu bugün toplandı ve adaylıklar konusunda gelişmeler yaşandı.

Kurulda Ali Koç gelecek adına ümitli konuşurken istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı. Gelecek sezon şampiyonun Fenerbahçe olacağını söyleyen Koç, hoca konusunda da istikrara inanadıklarını söyledi. 

Günün sürpriz gelişmesi ise Hakan Bilal Kutlualp'in başkan adaylığını açıklaması oldu. Kutlualp'in 'Aday yok diyordunuz, adayım' açıklaması yaptı.

Adaylık açıklamasının ardından Hakan Bilal Kutlualp'in Ümit Özat'la tartıştığı görüldü.

Fanatik gazetesi ikilinin kavga nedenini açıkladı.

Fanatik gazetesi ikilinin kavga nedenini açıkladı.

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Özat ve Kutlualp arasındaki kavganın nedeni adaylık. 

Özat'ın adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'e 'Sen niye aday oluyorsun? Taraftarlar bizim yüzümüzden Fenerbahçeli oluyor, senin yüzünden mi oluyor? Sen mi top oynadın bu kulüpte, bir lira para vermedin bu kulübe' dediği görüldü. 

Kutlualp'in ise 'Sen de oynadın paranı aldın' cevabı vermesi üzerine Özat, 'Can Bartu almadı mı, Alex alamdı parasını sen ne anlatıyorsun?' dediği ve gerilimin araya girenler sayesinde bitirildiği görüldü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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