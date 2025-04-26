Fenerbahçe 4 Dakikada Bulduğu 3 Golle Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

58.dakikada Talisca'nın penaltı golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe daha sonra Dzeko'nun golüyle öne geçti. Fenerbahçe bir nebze rahat nefes alırken, asıl darbe Fred'den geldi ve kendi topunu tamamlayan Fred, takımını 3-1 öne geçirdi.

Tüm bunlar dört dakika içinde yaşanırken, Fenerbahçe de zirve yarışında hata yapmayarak şansını gelecek haftalarda da sürdürme sinyali verdi.

Galatasaray'la puan farkı bu sonuçla maç fazlasıyla ikiye düştü.