Fenerbahçe 4 Dakikada Bulduğu 3 Golle Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi
Fenerbahçe, iç sahanın iyi takımlarından Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta özellikle ilk 60 dakikada Fenerbahçe'nin hayli zorlandığı görüldü. Ancak Fenerbahçe yıldızlarının sahneye çıkmasıyla dört dakikada maçı çevirmeyi bildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında maça iyi başlayamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dört dakikada maç döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın