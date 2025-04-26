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Fenerbahçe 4 Dakikada Bulduğu 3 Golle Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

Fenerbahçe 4 Dakikada Bulduğu 3 Golle Gaziantep FK'yı 3-1 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 20:55

Fenerbahçe, iç sahanın iyi takımlarından Gaziantep FK'ya konuk oldu. Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan'ın cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta özellikle ilk 60 dakikada Fenerbahçe'nin hayli zorlandığı görüldü. Ancak Fenerbahçe yıldızlarının sahneye çıkmasıyla dört dakikada maçı çevirmeyi bildi.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında maça iyi başlayamadı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında maça iyi başlayamadı.

Sarı lacivertliler maça iyi başlayamadı ve 13.dakikada Maxim'in golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla tamamlanınca umudu kırılan Fenerbahçelilerin imdadına yıldızlar yetişti.

Dört dakikada maç döndü.

Dört dakikada maç döndü.

58.dakikada Talisca'nın penaltı golüyle eşitliği sağlayan Fenerbahçe daha sonra Dzeko'nun golüyle öne geçti. Fenerbahçe bir nebze rahat nefes alırken, asıl darbe Fred'den geldi ve kendi topunu tamamlayan Fred, takımını 3-1 öne geçirdi. 

Tüm bunlar dört dakika içinde yaşanırken, Fenerbahçe de zirve yarışında hata yapmayarak şansını gelecek haftalarda da sürdürme sinyali verdi. 

Galatasaray'la puan farkı bu sonuçla maç fazlasıyla ikiye düştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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