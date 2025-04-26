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Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın "Deprem Yardımı" Sözleri Tepki Çekti

Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın "Deprem Yardımı" Sözleri Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 22:41

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın adından İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları gündem oldu. Gaziantep FK taraftarıyla yaşadığı tartışmayı anlatmak isterken söze 'Depremde yardım etmiştik' diye başlayan kaleciye sosyal medyada tepki var. 

Uğradığı hakaretler ve ailesine edilen küfürlere tepki göstermek isterken konuşmasına böyle bir giriş yapan kalecinin yaptığı yardıma dair ettiği sözler hayli tepki çekti.

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İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu açıklamaları tepki çekti.

İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu açıklamaları tepki çekti.

Gaziantep FK taraftarının kendisine ve ailesine ettiği hakaretlere sinirlenen İrfan Can konuşmasına depremde yapılan yardımlarla başlayınca tepki çekti. 

'Gaziantep’e depremde çok yardımcı olmaya çalıştık, ailem de Adana’daydı. Isınmada su istediler, verdim.' diyen kalecinin tepkisine depremi katması sosyal medyada eleştirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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