Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın "Deprem Yardımı" Sözleri Tepki Çekti

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın adından İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları gündem oldu. Gaziantep FK taraftarıyla yaşadığı tartışmayı anlatmak isterken söze 'Depremde yardım etmiştik' diye başlayan kaleciye sosyal medyada tepki var.

Uğradığı hakaretler ve ailesine edilen küfürlere tepki göstermek isterken konuşmasına böyle bir giriş yapan kalecinin yaptığı yardıma dair ettiği sözler hayli tepki çekti.