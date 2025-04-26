Fenerbahçe Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın "Deprem Yardımı" Sözleri Tepki Çekti
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın adından İrfan Can Eğribayat'ın açıklamaları gündem oldu. Gaziantep FK taraftarıyla yaşadığı tartışmayı anlatmak isterken söze 'Depremde yardım etmiştik' diye başlayan kaleciye sosyal medyada tepki var.
Uğradığı hakaretler ve ailesine edilen küfürlere tepki göstermek isterken konuşmasına böyle bir giriş yapan kalecinin yaptığı yardıma dair ettiği sözler hayli tepki çekti.
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İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu açıklamaları tepki çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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