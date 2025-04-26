Galatasaray'ın Bütçe Görüşmesinde Ekrem İmamoğlu ve Tutuklu Öğrencilerden Bahsedildi
Galatasaray'da bugün Olağan Bütçe Toplantısı vardı. Üyelerin bütçeye dair söz aldığı ve itirazlar getirdikleri toplantıya Mehmet Orkun Çiydem'in konuşması damga vurdu.
Çiydem'e sık sık bütçe dışı konuşmaması gerektiği hatırlatılırken Çiydem de konuşmalarının bizzat bütçe ile olduğunu dile getirdi.
Çiydem, 19 Mart'tan bugüne yaşanan sürece dair kulübünün sessiz kamasını eleştirdi.
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Galatasaray bugün Olağan Bütçe Görüşmesi'ni gerçekleştirdi.
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Mehmet Orkun Çiydem, "Maçlara kim gelecek, kafanızı çevirdiğiniz gençler mi?" diye sordu.
"Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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