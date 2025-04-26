Galatasaray'ın Bütçe Görüşmesinde Ekrem İmamoğlu ve Tutuklu Öğrencilerden Bahsedildi

'Bu saatten sonra kabul edilebilir bir bütçe konuşabilmemizin tek yolu sizin o koltuklardan inmenizdir. Sizler gideceksiniz çünkü haksızlık karşısında susanın bir gün elbet o haksızlığa maruz kalacağının farkında değilsiniz. Vicdanı hür Galatasaraylılar olarak biz geri alacağız. Sizlerin dönemi bir gün bitecek ve kafanızı çevirdiğiniz tüm o genç kardeşlerime söz veriyorum ki, o koltuklarda bir daha bize bu utancı yaşatmayacak insanların oturması için elimden geleni yapacağım.'

Unutmayın ki Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş ancak Galatasaray değerlerine sahip üyeleri ile daima dimdik ayakta kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, biz buradayız.'