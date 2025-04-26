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Galatasaray'ın Bütçe Görüşmesinde Ekrem İmamoğlu ve Tutuklu Öğrencilerden Bahsedildi

Galatasaray'ın Bütçe Görüşmesinde Ekrem İmamoğlu ve Tutuklu Öğrencilerden Bahsedildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 23:20

Galatasaray'da bugün Olağan Bütçe Toplantısı vardı. Üyelerin bütçeye dair söz aldığı ve itirazlar getirdikleri toplantıya Mehmet Orkun Çiydem'in konuşması damga vurdu.

Çiydem'e sık sık bütçe dışı konuşmaması gerektiği hatırlatılırken Çiydem de konuşmalarının bizzat bütçe ile olduğunu dile getirdi. 

Çiydem, 19 Mart'tan bugüne yaşanan sürece dair kulübünün sessiz kamasını eleştirdi.

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Galatasaray bugün Olağan Bütçe Görüşmesi'ni gerçekleştirdi.

Galatasaray bugün Olağan Bütçe Görüşmesi'ni gerçekleştirdi.

Bütçe görüşmesinde başkan Dursun Özbek'in yanı sıra üyeler de söz aldı. Mehmet Orkun Çiydem de söz alan üyeler arasındaydı. Çiydem, 'Mevcut yönetimin 19 Mart'tan bu yana sergilediği tutumla Galatasaray değerlerini yansıtamadığı ortada' dedi. Bütçe ile konuşması konusunda uyarı alınca 'Tam da bütçenin bu nedenlerle güvenilmez olduğunu anlatmaya çalışıyorum' dedi.

Mehmet Orkun Çiydem, "Maçlara kim gelecek, kafanızı çevirdiğiniz gençler mi?" diye sordu.

Mehmet Orkun Çiydem, "Maçlara kim gelecek, kafanızı çevirdiğiniz gençler mi?" diye sordu.

'Yarın Kemerburgaz, Florya arazilerimizin tapuları hukuksuzca iptal edilse sesiz kalacaksınız. Genel kurulun iradesiyle seçilmiş başkan görevden alınıp yerine kayyum atansa sessiz kalacaksınız. 

Sokaklarda anayasal haklarını kullanan gençlerin darp edilmelerine, gözaltında aç susuz ilaçsız günlerce bekletilmelerine yatarı olmayan suç için tutuklanmalarına ses çıkarmadınız. 

Şu kadar bilet satarız, şu kadar ürün satarız diyorsunuz. Soruyorum siz bu maçlara kim gelecek, o formayı kim alacak? Maça gidebilmek için harçlığından maaşından biriktiren ama kafanızı çevirdiğiniz genç mi gelecek, sebepsiz yere bayramı Silivri'de geçiren yoksa anayasal hakkını kullanırken Osimhen pankartı açan, 30 gündür özgürlüğünden mahkum fakat bizim kurumsal olarak isimlerini anamadığımız Berke Doğu Türker ya da Ege Arifoğlu mu gelecek? Artık vicdanlarınızda nasıl adalet terazisi kurdunuz bilemiyorum ama sizlerin yaptığı bütçe de sizler de benim gözümde yok hükmündesiniz.'

"Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş"

"Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş"

'Bu saatten sonra kabul edilebilir bir bütçe konuşabilmemizin tek yolu sizin o koltuklardan inmenizdir. Sizler gideceksiniz çünkü haksızlık karşısında susanın bir gün elbet o haksızlığa maruz kalacağının farkında değilsiniz. Vicdanı hür Galatasaraylılar olarak biz geri alacağız. Sizlerin dönemi bir gün bitecek ve kafanızı çevirdiğiniz tüm o genç kardeşlerime söz veriyorum ki, o koltuklarda bir daha bize bu utancı yaşatmayacak insanların oturması için elimden geleni yapacağım.'

Unutmayın ki Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş ancak Galatasaray değerlerine sahip üyeleri ile daima dimdik ayakta kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, biz buradayız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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