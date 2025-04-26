Ercan Seki Kimdir? TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin Kariyeri ve Çalışmaları

Ercan Seki, şu an TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor. 2016 yılından itibaren TGRT Haber’e döndü ve burada Gece Haber Müdürü olarak başladığı görevine daha sonra Haber Koordinatörü olarak devam etti.