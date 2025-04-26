Ercan Seki Kimdir? TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin Kariyeri ve Çalışmaları
Türk medya dünyasında önemli bir yer edinen Ercan Seki, uzun yıllardır gazetecilik sektöründe yer alıyor. Şu an TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Seki, kariyerine muhabir olarak başladıktan sonra farklı televizyon ve gazetelerde çeşitli görevler üstlendi. Peki Ercan Seki kimdir, neler yaptı?
İşte detaylar...
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Ercan Seki Kimdir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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