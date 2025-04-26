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Ercan Seki Kimdir? TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin Kariyeri ve Çalışmaları

Ercan Seki Kimdir? TGRT Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki'nin Kariyeri ve Çalışmaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 01:00

Türk medya dünyasında önemli bir yer edinen Ercan Seki, uzun yıllardır gazetecilik sektöründe yer alıyor. Şu an TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Seki, kariyerine muhabir olarak başladıktan sonra farklı televizyon ve gazetelerde çeşitli görevler üstlendi. Peki Ercan Seki kimdir, neler yaptı?

İşte detaylar...

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Ercan Seki Kimdir?

Ercan Seki Kimdir?

Ercan Seki, Türk gazeteci, muhabir, editör ve haber müdürüdür. Şu an TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor.

Doğum tarihi, yaş, eğitim bilgileri ve aslen nereli olduğu gibi kişisel detaylar hakkında herhangi bir bilgi yok.

Ercan Seki Kariyer Başlangıcı

Ercan Seki Kariyer Başlangıcı

Ercan Seki, gazetecilik kariyerine TGRT bünyesinde muhabir olarak başladı ve burada 10 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulundu. Muhabirlik, editörlük ve haber müdürlüğü gibi pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında deneyim kazandı. Sonrasında Star TV'ye geçerek Türkiye Gazetesi ve Star Gazetesi'nde Haber Müdürü olarak çalıştı.

Ercan Seki'nin Güncel Projeleri

Ercan Seki'nin Güncel Projeleri

Ercan Seki, şu an TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyor. 2016 yılından itibaren TGRT Haber’e döndü ve burada Gece Haber Müdürü olarak başladığı görevine daha sonra Haber Koordinatörü olarak devam etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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