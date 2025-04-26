Aslıhan Yeltekin Ören Kimdir? İhlas Medya Grubu Başkanlığını Yürüten Aslıhan Yeltekin Hakkında Merak Edilenler
Aslıhan Yeltekin Ören, medyanın önde gelen isimlerinden bir tanesi. Şu anda İhlas Medya Grubu'nun başkanlığını yürüten Aslıhan Yeltekin Ören, son günlerde adından sıkça ettiriyor. Önceki dönemlerde sunuculuk ve muhabirlik kariyeriyle bilinen Aslıhan Ören, Enver Ören'in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile evli.
Peki Aslıhan Yeltekin Ören kimdir?
İşte merak edilenler...
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Aslıhan Ören Kimdir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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