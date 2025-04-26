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Aslıhan Yeltekin Ören Kimdir? İhlas Medya Grubu Başkanlığını Yürüten Aslıhan Yeltekin Hakkında Merak Edilenler

Aslıhan Yeltekin Ören Kimdir? İhlas Medya Grubu Başkanlığını Yürüten Aslıhan Yeltekin Hakkında Merak Edilenler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.04.2025 - 00:26 Son Güncelleme: 27.04.2025 - 00:28

Aslıhan Yeltekin Ören, medyanın önde gelen isimlerinden bir tanesi. Şu anda İhlas Medya Grubu'nun başkanlığını yürüten Aslıhan Yeltekin Ören, son günlerde adından sıkça ettiriyor. Önceki dönemlerde sunuculuk ve muhabirlik kariyeriyle bilinen Aslıhan Ören, Enver Ören'in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile evli.

Peki Aslıhan Yeltekin Ören kimdir?

İşte merak edilenler...

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Aslıhan Ören Kimdir?

Aslıhan Ören Kimdir?

Aslıhan Ören (doğum adıyla Aslıhan Yeltekin), Türk gazeteci ve medya yöneticisidir. İhlas Medya Grubu'nun başkanlığını yürütmektedir.

Aslıhan Ören Kaç Yaşında?

22 Ağustos 1976 doğumlu olan Aslıhan Ören, şu anda 48 yaşındadır. (2025 itibarıyla)

Aslıhan Ören Nereli?

Aslıhan Ören, Kocaeli doğumludur.

Aslıhan Ören Kariyer Başlangıcı

Aslıhan Ören Kariyer Başlangıcı

Kariyerine 1998 yılında Kanal E'de yapımcı olarak başladı. Daha sonra Kanal 6'da muhabirlik yaptı. 2000 yılında Star TV'ye geçerek haber muhabirliği yaptı. Aynı dönemde atv'de 'Evimin Ustasıyım' adlı programı sundu. TV8'de ekonomi servisinde çalıştı ve borsa programları sundu. Sonrasında SKY Türk, TGRT Haber, FOX ve atv kanallarında haber sunuculuğu yaptı.

Aslıhan Ören Özel Hayatı

Aslıhan Ören Özel Hayatı

2008 yılında İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören'in oğlu Ahmet Mücahid Ören ile evlendi. Evliliğinden sonra İhlas Medya Grubu'nda yöneticilik yapmaya başladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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