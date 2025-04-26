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26 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

26 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2025 - 20:36

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Sabah saatlerinde İBB'ye yönelik ikinci büyük bir operasyon yapıldı. 47 kişi evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevdet Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa da bulunuyor.

Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”

Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”

Rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo lakaplı Seyfullah Sağır'ın Samsun'daki aile evinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabınan paylaşım yapan Sefo, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” dedi.

Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması

Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması

İstanbullular 23 Nisan günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin korkusunu yaşarken 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.33'te AFAD'ın verilerine 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremin İstanbul kolunda olduğunu ve bunun 'hoş karşılanacak artçı deprem' olmadığını belirtti. Bu açıklamalar tedirginliği artırırken sabaha kadar fay hareketliliğini izleyen Ahmet Ercan'dan yürekle su serpen bir paylaşım sabah saatlerinde geldi.

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı

Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Otel Görüntülerindeki Valizleri Açtı

İBB operasyonlarıyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bir otele girerken çekilen görüntülerde valizler dikkat çekmişti. Valizlerin içinde ne olduğuna dair kamuoyunda spekülasyonlar oluşurke, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında o valizlerde neler olduğunu açıkladı. Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun özel koruma kararı olduğunu söyleyerek valizleri açtı.

İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı’nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 516 kişi yaralandı. Limandaki kimyasalları barındıran konteynerlerin patlamasıyla felaketin olduğu düşünülüyor. Resmi kurumların açıklamasına göre henüz can kaybı bilgisi verilmedi.

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Skandal Olay: AKP Milletvekili Vahit Kirişci, Kendisine Gelen Torpil Talebini WhatsApp Durumunda Paylaştı

Skandal Olay: AKP Milletvekili Vahit Kirişci, Kendisine Gelen Torpil Talebini WhatsApp Durumunda Paylaştı

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'den skandal bir paylaşım geldi. Kirişci, kendisine gelen torpil talebini yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaştı. Kirişci’den torpil isteğinde bulunan kişinin mahalle muhtarı olduğu görüldü.

CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi

CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi

CHP Lideri Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 81 ilde halkla buluşacaklarını açıklamıştı. CHP ekibi bugün Mersin'de halkla buluştu. “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde Kanal İstanbul ile ilgili adımlar atılması hakkında konuştu. Özel, operasyonun sebebinin yolsuzluk değil, Kanal İstanbul Projesi olduğunu söyledi.

İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar

İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar

İSKİ, Kanal İstanbul hattındaki TOKİ inşaatına ‘kaçak yapılaşma’ statüsüne alıp kaldırılmasını istedi. Bu olayın hemen ardından düzenlenen operasyonda İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gözaltına alındı.

Adıyaman'da Büyü Bozduğunu İddia Eden Bir Şahsın Hesabına 45 Milyon TL Para Girişi Olduğu Tespit Edildi

Adıyaman'da Büyü Bozduğunu İddia Eden Bir Şahsın Hesabına 45 Milyon TL Para Girişi Olduğu Tespit Edildi

Adıyaman'da 'büyü bozduğunu' iddia eden şahsın evine baskın düzenlendi. Evde birbirinden ilginç eşyalar bulunurken, şahsın hesabına 45 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi.

Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Her açıklamasıyla şok eden ve sosyal medyadaki eleştirilerin hedefinde olan Oytun Erbaş, bu kez İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Deprem uzmanlığına soyunan Erbaş, Beyaz TV’de katıldığı “Daha Neler” isimli programda fay hatlarını yorumlayarak şok etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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