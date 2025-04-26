26 Nisan Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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İBB'ye İkinci Operasyon: 53 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
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Sosyal Medyadan Duyurdu! Ünlü Şarkıcı Sefo'nun Aile Evinde Yangın: ''Ablam ve 2 Kedimiz Çok Şükür İyi”
Sabaha Kadar Fay Hatlarındaki Hareketliliği İzleyen Ahmet Ercan’dan Yüreklere Su Serpen Deprem Açıklaması
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İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı
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Skandal Olay: AKP Milletvekili Vahit Kirişci, Kendisine Gelen Torpil Talebini WhatsApp Durumunda Paylaştı
CHP Lideri Özgür Özel İBB'ye Yapılan Operasyonun Sebebinin "Kanal İstanbul" Olduğunu Söyledi
İSKİ, Kanal İstanbul Şantiyesine Yıkım Kararı Verdi: Gözaltına Alındılar
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Oytun Erbaş Deprem Uzmanı Oldu, Fayları Yorumladı: İstanbul Depremi Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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