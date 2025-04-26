İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı’nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 516 kişi yaralandı. Limandaki kimyasalları barındıran konteynerlerin patlamasıyla felaketin olduğu düşünülüyor. Resmi kurumların açıklamasına göre henüz can kaybı bilgisi verilmedi.
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Patlama anları kameralara yansıdı.
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Patlama anına dair bir başka görüntü:
En az 516 yaralı.
Limanda faaliyetler durduruldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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