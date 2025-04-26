İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı bildirildi. Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin ise kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği duyuruldu..

İran İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından soruşturma başlatılması için talimat verdi.