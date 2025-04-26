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İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

İran’da Şiddetli Patlama! O Anlar Kameralara Saniye Saniye Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 14:36

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İran’ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı’nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 516 kişi yaralandı. Limandaki kimyasalları barındıran konteynerlerin patlamasıyla felaketin olduğu düşünülüyor. Resmi kurumların açıklamasına göre henüz can kaybı bilgisi verilmedi.

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Patlama anları kameralara yansıdı.

Patlama anına dair bir başka görüntü:

En az 516 yaralı.

En az 516 yaralı.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre patlama Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'nda gerçekleşti. Hürmüzgan Acil Durum Kurumunun açıklamasına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 516'ya çıktı. Can kaybına dair bir sayı açıklanmadı. 

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıkladı.

İran Gümrük Kurumu ikinci bir duyuruya kadar limanda ihracat sevkiyatlarının askıya alındığını bildirdi.

Limanda faaliyetler durduruldu.

Limanda faaliyetler durduruldu.

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, söz konusu patlamanın şirkete ait rafineriler, yakıt tankları, dağıtım merkezi ve petrol boru hatları ile hiçbir bağlantısının olmadığı bildirildi. Bendar Abbas bölgesinde bulunan tesislerin ise kesintisiz olarak çalışmalarını devam ettirdiği duyuruldu..

İran İçişleri Bakanı Mümini, patlamanın ardından soruşturma başlatılması için talimat verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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