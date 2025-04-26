onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kandilli Rasathanesi 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Tsunami Uyarısı Gönderdiğini Açıkladı

Kandilli Rasathanesi 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Tsunami Uyarısı Gönderdiğini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 14:06

Uzmanlar uzun yıllardır İstanbul'da büyüklüğü 7.5'e varan bir büyük deprem beklediğini açıklarken 23 Nisan'da gerçekleşen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD verilerine göre 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 13 saniye süren deprem korku ve paniğe yol açtı. Pek çok mahalle ve sokakta vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. 6.2 büyüklüğündeki depreme dair son açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli'nin deprem açıklamasında 'tsunami' ayrıntısı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

23 Nisan'daki korkutan depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

23 Nisan'daki korkutan depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

23 Nisan'ı 6.2 büyüklüğündeki deprem gölgeledi. Büyük depremin beklendiği konuşulan İstanbul'da korku ve panik bir kez daha arttı. 13 saniye süren depremde vatandaşlar sokaklara akın etti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması sevinç yaratırken beklenen büyük Marmara depremine dair de soru işaretleri arttı. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı Marmara'da artık büyük deprem olmayacağını, tehlikenin bulunmadığını dile getirirken bir kısmı ise 'Marmara'da büyük deprem olacak' diyor ve hatta 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının bu depremi öne çekeceğini ileri sürüyor. 

Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar da korkuya neden oluyor. Artçılar sürerken 25 Nisan akşamı 4.3 büyüklüğündeki deprem yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ahmet Ercan'ın açıklaması gündem oldu. Detaylar için tıklayın 👇

Kandilli Rasathanesi, 6.2 büyüklüğündeki depreme dair son bilgilendirme notunu paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, 6.2 büyüklüğündeki depreme dair son bilgilendirme notunu paylaştı.

Kandilli'den yapılan açıklamada artçı sayısının 445 olduğu ifade edildi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklaması şöyle:

'3 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445’ye ulaşmıştır.

Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.'

"Tsunami uyarılarımız ilgili merkezlere iletilmiştir. Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir."

"Tsunami uyarılarımız ilgili merkezlere iletilmiştir. Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir."

Kandilli'nin açıklamasında tsunami ayrıntısı dikkat çekti:

'İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelere ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir.'

Kandilli Rasathanesi, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel sismik aktivitenin devam ettiğini kaydetti:"

Kandilli Rasathanesi, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel sismik aktivitenin devam ettiğini kaydetti:"
twitter.com

'Marmara Denizi, Silivri Açıkları Mw6.1 (23 Nisan 2025) depreminde ana şoku izleyen iki büyük artçı deprem (Mw=5.2,Mw=5.2) ve sürmekte olan sismik aktivite KRDAE tarafından hassasiyetle izlenmektedir. 26 Nisan saat 13:00 itibariyle 455 adet artçı deprem çözülmüştür.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Happy Soldier

Okyanusun olmadığı çoğrafi alanda tsunami, mümkün mü acaba ? Blien biri açıklarsa sevinirim ?

o. k.

365 yılında akdeniz de 1509 yılında marmara da 1883 te ege de tsunami olmuş