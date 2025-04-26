Kandilli Rasathanesi 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Tsunami Uyarısı Gönderdiğini Açıkladı

23 Nisan'ı 6.2 büyüklüğündeki deprem gölgeledi. Büyük depremin beklendiği konuşulan İstanbul'da korku ve panik bir kez daha arttı. 13 saniye süren depremde vatandaşlar sokaklara akın etti. Depremde can ve mal kaybı yaşanmaması sevinç yaratırken beklenen büyük Marmara depremine dair de soru işaretleri arttı. Uzmanlar bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bir kısmı Marmara'da artık büyük deprem olmayacağını, tehlikenin bulunmadığını dile getirirken bir kısmı ise 'Marmara'da büyük deprem olacak' diyor ve hatta 6.2 büyüklüğündeki sarsıntının bu depremi öne çekeceğini ileri sürüyor.

Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar da korkuya neden oluyor. Artçılar sürerken 25 Nisan akşamı 4.3 büyüklüğündeki deprem yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.