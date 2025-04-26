Kandilli Rasathanesi 6.2 Büyüklüğündeki Depremde Tsunami Uyarısı Gönderdiğini Açıkladı
Uzmanlar uzun yıllardır İstanbul'da büyüklüğü 7.5'e varan bir büyük deprem beklediğini açıklarken 23 Nisan'da gerçekleşen deprem yürekleri ağza getirdi. AFAD verilerine göre 23 Nisan saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. 13 saniye süren deprem korku ve paniğe yol açtı. Pek çok mahalle ve sokakta vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. 6.2 büyüklüğündeki depreme dair son açıklama Kandilli Rasathanesi'nden geldi. Kandilli'nin deprem açıklamasında 'tsunami' ayrıntısı dikkat çekti.
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23 Nisan'daki korkutan depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
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Kandilli Rasathanesi, 6.2 büyüklüğündeki depreme dair son bilgilendirme notunu paylaştı.
"Tsunami uyarılarımız ilgili merkezlere iletilmiştir. Tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir."
Kandilli Rasathanesi, Prof. Dr. Nurcan Meral Özel sismik aktivitenin devam ettiğini kaydetti:"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Okyanusun olmadığı çoğrafi alanda tsunami, mümkün mü acaba ? Blien biri açıklarsa sevinirim ?
365 yılında akdeniz de 1509 yılında marmara da 1883 te ege de tsunami olmuş