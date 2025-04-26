Ankara’da Öğrencilere Polis Müdahalesinden Geriye 44 Numara Tek Ayakkabı Kaldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Ankara’da üniversiteliler 25 Nisan Cuma akşamı yürüyüş düzenledi. Gençler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. BirGün gazetesi muhabiri Havva Gümüşkaya ve 30’u aşkın kişi gözaltına alındı. CHP’li Mahmut Tanal ise öğrencilerin yanına giderek destek oldu. Polis müdahalesinin ardından bir ayakkabı bulan Tanal, '44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır' sözleriyle tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara’da öğrencilerin yürüyüşüne polis müdahalesi. Ankara Valiliği’nden “yalan görsel” açıklaması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahmut Tanal’dan öğrencilere destek.
“44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır.”
O anlar kameralara böyle yansıdı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın