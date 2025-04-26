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Ankara’da Öğrencilere Polis Müdahalesinden Geriye 44 Numara Tek Ayakkabı Kaldı

Ankara’da Öğrencilere Polis Müdahalesinden Geriye 44 Numara Tek Ayakkabı Kaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.04.2025 - 13:09

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Ankara’da üniversiteliler 25 Nisan Cuma akşamı yürüyüş düzenledi. Gençler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. BirGün gazetesi muhabiri Havva Gümüşkaya ve 30’u aşkın kişi gözaltına alındı. CHP’li Mahmut Tanal ise öğrencilerin yanına giderek destek oldu. Polis müdahalesinin ardından bir ayakkabı bulan Tanal, '44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır' sözleriyle tepki gösterdi.

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Ankara’da öğrencilerin yürüyüşüne polis müdahalesi. Ankara Valiliği’nden “yalan görsel” açıklaması.

Ankara’da öğrencilerin yürüyüşüne polis müdahalesi. Ankara Valiliği’nden “yalan görsel” açıklaması.

Ankara'da üniversite öğrencileri 25 Nisan akşamı tutuklu siyasetçiler ve arkadaşları için eylem düzenledi. 'Gençlik ayakta, geleceği için yürüyor' çağrısıyla gerçekleşen eyleme polis müdahale etti. 

Öğrencilerin yürümesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. 30 kişi gözaltına alındı. Görselde bir öğrencinin yaka paça gözaltına alındığı görülürken sosyal medyada 'kadın eylemci yarı çıplak gözaltına alındı' şekilde paylaşıldı. Ankara Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik görseli yalanlayarak şunları dedi:

'25 Nisan 2025 günü saat 21.00 sıralarında Çankaya İlçemiz Konur Sokak üzerinde yasadışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine, gruba müdahale edilmiştir. Olayla ilgili olarak 9 Kadın, 21 Erkek olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alınmıştır.

Bazı basın ve sosyal medya organlarında, “Erkek polis memurlarının -sözde- kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada, vücudunun bir kısmının görüldüğü” görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli ERKEK ŞAHIS olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın , polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde  kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır.

Bahsi geçen şahsın daha önce de yasadışı toplumsal eylemlere karıştığı, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiğinden dolayı hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasadışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı şeklinde kayıtlar bulunduğu tespit edilmiştir. 

Kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek, kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur.'

Mahmut Tanal’dan öğrencilere destek.

“44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır.”

“44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır.”

Mahmut Tanal, eylem alanında gözaltına alınanlardan birinin ayağında çıkan ayakkabısını da sosyal medya hesabından paylaştı.

'44 numara tek ayakkabı adaletin utancıdır. 25 Nisan gecesi Ankara Yüksel Caddesi’nde yaşananlar, sadece bir protestoya müdahale değil; anayasal hakların, insan onurunun ve kamu vicdanının yerlerde sürüklendiği bir tabloyu gözler önüne sermiştir. Gözaltı işlemleri sırasında yerde bulunan tek bir spor ayakkabı, arkada bırakılmış bir iz değil, bir işkencenin, hukuksuzluğun ve orantısız polis şiddetinin kanıtıdır.

Bir insan gözaltına alınırken yerde sürükleniyor, ayakkabısı çıkıyor, sağlık ve yaşam hakkı riske atılıyor. Tanıklar, kamera kayıtları, olay yeri görüntüleri ortadayken, hâlâ kimse hesap vermiyor, sorumlular yargı önüne çıkarılmıyor. Bu ülkede kamu görevlisi eliyle işlenen her hak ihlali, iktidarın yarattığı cezasızlık zırhıyla korunurken; anayasa, hukuk ve insanlık çiğnenmektedir. Biz buradayız. Bu hukuksuzlukla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bir ayakkabıdan başlayıp, adaleti tüm çıplaklığıyla arayacağız.'

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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