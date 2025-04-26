Adıyaman'da Büyü Bozduğunu İddia Eden Bir Şahsın Hesabına 45 Milyon TL Para Girişi Olduğu Tespit Edildi

Günümüzde, büyü ve sihir gibi kavramlara olan inanç hala devam ediyor. Ancak bu durum, bazı kişiler tarafından kötüye kullanılarak dolandırıcılık faaliyetlerine dönüştürülüyor. İnsanların bu tür mistik uygulamalara olan ilgisi ve inancı, dolandırıcıların işlerini kolaylaştırıyor ve maalesef birçok kişi bu tuzağa düşüyor.

Adıyaman'da 'büyü bozduğunu' iddia eden şahsın evine baskın düzenlendi. Evde birbirinden ilginç eşyalar bulunurken, şahsın hesabına 45 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi.