Bu Ünlülerden Hangisinin Hayatı Film Olmalı?

Eğer bir film seçme şansınız olsaydı, hangi ünlünün hayatının beyaz perdeye taşınmasını isterdiniz? Belki de ilham verici bir başarı hikayesi, belki de dram dolu bir yaşam öyküsü... Her biri kendi alanında parlamış, adını tüm dünyaya duyurmuş bu ünlülerin hayatları, bize birçok farklı duyguyu aynı anda yaşatabilecek potansiyele sahip.

Bu Ünlülerin Hangisinin Hayatı Film Olmalı?

Haydiiiii!