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Bir Rock Grubu Kursan İsmi Ne Olurdu?

etiket Bir Rock Grubu Kursan İsmi Ne Olurdu?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 23:46

Herkes hayalinde bir rock grubu kurmuştur. Peki sen nasıl bir rock grubu kurardın? Bu testte cevapladığın sorulara göre, senin kuracağın rock grubunun ismini söylüyoruz. 👇

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1. Sahneye çıktığında nasıl bir giriş yaparsın?

2. Hangi rock müzik türü sana daha yakın?

3. Sence bir rock grubunda en önemli şey ne?

4. Aşağıdaki efsane rock gruplarından birini seç bakalım. 👇

5. Peki sen bu grubun hangi üyesi olurdun?

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6. Söyle bakalım, konserden önce hangi ritüeli yapardın?

7. İlk konser verdiğin şehir neresi olsun istersin?

8. Bir rock yıldızı olarak sahnede en çok ne giyersin?

9. Son olarak, rock müziğin efsanesi olmuş şarkılardan birini seç bakalım. 👇

Metal Fırtına!

Sen tam bir heavy metal tutkunusun! Sert notalar, anlamlı sözler ve unutulmaz sahne şovları senin grubunun alametifarikası olurdu. Grubun adı 'Metal Fırtına' olmalı! Çünkü tıpkı bir fırtına gibi, dinleyicileri sarsar ve unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatırsın. Sahne senin, headbang'e hazır ol! 🤘

Asi Ruhlar!

Sen ve grubun tam anlamıyla birer punk isyanı! Kurallar seni bağlamıyor, özgürlük senin için her şey demek. Şarkı sözlerin sert, melodilerin bağımlılık yapıcı. Grubunun adı 'Asi Ruhlar' olmalı çünkü kimse sizin enerjinize yetişemez! Sahnede çılgınca zıplayan, dünyaya kafa tutan bir ekip olmaya hazır olun!

Gökyüzü Çizgisi!

Alternatif rock senin damarlarından akıyor! Yumuşak ama güçlü melodiler, etkileyici sözler ve derin bir anlam içeren şarkılar senin için vazgeçilmez. Grubunun adı 'Gökyüzü Çizgisi' olmalı çünkü müziğinle insanları uzaklara götürüp düşünmeye teşvik ediyorsun. Rock dünyasında iz bırakmaya hazır ol!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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