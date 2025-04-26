Bir Rock Grubu Kursan İsmi Ne Olurdu?

Sen ve grubun tam anlamıyla birer punk isyanı! Kurallar seni bağlamıyor, özgürlük senin için her şey demek. Şarkı sözlerin sert, melodilerin bağımlılık yapıcı. Grubunun adı 'Asi Ruhlar' olmalı çünkü kimse sizin enerjinize yetişemez! Sahnede çılgınca zıplayan, dünyaya kafa tutan bir ekip olmaya hazır olun!