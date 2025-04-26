Bir Rock Grubu Kursan İsmi Ne Olurdu?
Herkes hayalinde bir rock grubu kurmuştur. Peki sen nasıl bir rock grubu kurardın? Bu testte cevapladığın sorulara göre, senin kuracağın rock grubunun ismini söylüyoruz. 👇
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1. Sahneye çıktığında nasıl bir giriş yaparsın?
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2. Hangi rock müzik türü sana daha yakın?
3. Sence bir rock grubunda en önemli şey ne?
4. Aşağıdaki efsane rock gruplarından birini seç bakalım. 👇
5. Peki sen bu grubun hangi üyesi olurdun?
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6. Söyle bakalım, konserden önce hangi ritüeli yapardın?
7. İlk konser verdiğin şehir neresi olsun istersin?
8. Bir rock yıldızı olarak sahnede en çok ne giyersin?
9. Son olarak, rock müziğin efsanesi olmuş şarkılardan birini seç bakalım. 👇
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