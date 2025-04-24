Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?
Hayatın her anında, farkında olmasak bile birçok kişi tarafından izleniyoruz. İster sosyal medya üzerinden olsun, isterse günlük yaşantımızda... Her birimiz, birer göz alıcıyız ve birçok kişinin dikkatini çekiyoruz. Kimi zaman bu durum, bizi gururlandırırken, kimi zaman da biraz tedirgin edebilir. Ancak unutmayın ki, bu durum tamamen normal ve kaçınılmaz bir durumdur.
Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sosyal ortamlarda davranışlarını nasıl tanımlarsın?
4. Bir grup içinde, konuşurken kendini nasıl hissedersin?
5. Biri seni sosyal medyada etiketlediğinde nasıl hissedersin?
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6. Toplum içinde başarılı olman, insanların dikkatini çeker mi?
7. Hayatındaki değişiklikleri paylaşmaktan korkuyor musun?
8. Girdiğin her ortamda dikkat çektiğini düşünüyor musun?
9. Yeni bir ortama girdiğin nasıl davranırsın?
10. Son olarak etrafında seni taklit eden insanların olması rahatsız edici mi?
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Senin üzerinde herkesin gözü var!
Senin üzerinde 1 kişinin gözü var!
Senin üzerinde 2 kişinin gözü var!
Senin üzerinde kimsenin gözü yok!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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