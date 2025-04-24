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Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?

Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
24.04.2025 - 15:01

Hayatın her anında, farkında olmasak bile birçok kişi tarafından izleniyoruz. İster sosyal medya üzerinden olsun, isterse günlük yaşantımızda... Her birimiz, birer göz alıcıyız ve birçok kişinin dikkatini çekiyoruz. Kimi zaman bu durum, bizi gururlandırırken, kimi zaman da biraz tedirgin edebilir. Ancak unutmayın ki, bu durum tamamen normal ve kaçınılmaz bir durumdur.

Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Sosyal ortamlarda davranışlarını nasıl tanımlarsın?

3. Sosyal ortamlarda davranışlarını nasıl tanımlarsın?

4. Bir grup içinde, konuşurken kendini nasıl hissedersin?

4. Bir grup içinde, konuşurken kendini nasıl hissedersin?

5. Biri seni sosyal medyada etiketlediğinde nasıl hissedersin?

5. Biri seni sosyal medyada etiketlediğinde nasıl hissedersin?
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6. Toplum içinde başarılı olman, insanların dikkatini çeker mi?

6. Toplum içinde başarılı olman, insanların dikkatini çeker mi?

7. Hayatındaki değişiklikleri paylaşmaktan korkuyor musun?

8. Girdiğin her ortamda dikkat çektiğini düşünüyor musun?

9. Yeni bir ortama girdiğin nasıl davranırsın?

9. Yeni bir ortama girdiğin nasıl davranırsın?

10. Son olarak etrafında seni taklit eden insanların olması rahatsız edici mi?

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Senin üzerinde herkesin gözü var!

Senin üzerinde sadece birinin değil, herkesin gözü var. Ne yaparsan yap, nasıl davranırsan davran, mutlaka dikkat çekiyorsun. Çünkü sende fark edilen bir şey var... belki duruşun, belki tarzın, belki de sadece olduğun gibi oluşun. İnsanlar seni izliyor; bazıları senden ilham alıyor, 'Ben de onun gibi olabilsem,' diyor. Bazılarıysa seni kıskanıyor, çünkü seninle rekabet edemeyeceklerini biliyorlar. Işığın var senin, saklayamazsın. Ne kadar saklamaya çalışsan da o ışık sızıyor dışarıya... ve herkes farkında.

Senin üzerinde 1 kişinin gözü var!

Bir gölge gibi sessizce senin peşinde, adımlarını dikkatle izleyen biri var. Belki bir his, belki de bir sezgi; ama içinde bir yerlerde bunu biliyorsun, değil mi? Bu kişi, gizemli bir şekilde seni merak ediyor. Kim olduğunu, düşüncelerini, duygularını çözmeye çalışıyor. Her hareketini, her jestini, her bakışını analiz ediyor. Seni kıskançlıkla izliyor, belki de biraz da hayranlıkla. Bu kişi, seni göz hapsine almış durumda, her bir detayını inceleyerek. Her ne kadar bunu kabul etmek zor olsa da, senin üzerinde birinin gözü var ve bu durum, hayatının her anında seninle.

Senin üzerinde 2 kişinin gözü var!

Senin üzerinde iki kişinin gözü var. Belki fark etmiyorsun ama seni sürekli izliyorlar. Attığın adımlar, söylediklerin, paylaştıkların, hatta sustukların bile onların dikkatini çekiyor. Seninle ilgili her detayı konuşuyorlar başarılarını, tarzını, seçimlerini… Her zaman gündemlerindesin. Sen nereye gitsen, onlar da gözleriyle orada. Sosyal medyada, gerçek hayatta, fark etmez; seni bir şekilde takip ediyorlar. Bazen seni takdir ediyorlar, bazen seni kıskanıyorlar ama en çok da seni taklit ediyorlar. Çünkü sende kendilerinde olmayan bir şey görüyorlar. Belki özgüvenin, belki doğal tavrın, belki sadece kendin olma cesaretin... Her neyse o şey, onlara huzur vermiyor. Bu yüzden seni göz hapsine almış gibiler.

Senin üzerinde kimsenin gözü yok!

Senin üzerinde kimsenin gözü yok. Belki de var ama sen bunun farkında bile değilsin. Çünkü sen kendi dünyanda, kendi yolunda yürüyorsun. Göstermelik hareketlerin, onay alma çaban yok. Ne alkış bekliyorsun ne de birilerinin seni izlemesini… Sen sadece hayatını yaşıyorsun; sessizce, kendi halinde, kendi ritminde. Kim ne demiş, kim ne düşünmüş umursamıyorsun. Çünkü senin merkezinde başkaları değil, sadece sen varsın. İnsanlar seni izliyor olabilir, senin hakkında konuşuyor olabilir ama senin radarında bile değiller. Bu yüzden onlar senin hayatına yön veremiyor, seni etkileyemiyor. Sen sadece kendine odaklanmışsın. Ve belki de bu yüzden en özgür olan sensin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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