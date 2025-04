Bir gölge gibi sessizce senin peşinde, adımlarını dikkatle izleyen biri var. Belki bir his, belki de bir sezgi; ama içinde bir yerlerde bunu biliyorsun, değil mi? Bu kişi, gizemli bir şekilde seni merak ediyor. Kim olduğunu, düşüncelerini, duygularını çözmeye çalışıyor. Her hareketini, her jestini, her bakışını analiz ediyor. Seni kıskançlıkla izliyor, belki de biraz da hayranlıkla. Bu kişi, seni göz hapsine almış durumda, her bir detayını inceleyerek. Her ne kadar bunu kabul etmek zor olsa da, senin üzerinde birinin gözü var ve bu durum, hayatının her anında seninle.