Senin Üzerinde Kaç Kişinin Gözü Var?

Senin üzerinde kimsenin gözü yok. Belki de var ama sen bunun farkında bile değilsin. Çünkü sen kendi dünyanda, kendi yolunda yürüyorsun. Göstermelik hareketlerin, onay alma çaban yok. Ne alkış bekliyorsun ne de birilerinin seni izlemesini… Sen sadece hayatını yaşıyorsun; sessizce, kendi halinde, kendi ritminde. Kim ne demiş, kim ne düşünmüş umursamıyorsun. Çünkü senin merkezinde başkaları değil, sadece sen varsın. İnsanlar seni izliyor olabilir, senin hakkında konuşuyor olabilir ama senin radarında bile değiller. Bu yüzden onlar senin hayatına yön veremiyor, seni etkileyemiyor. Sen sadece kendine odaklanmışsın. Ve belki de bu yüzden en özgür olan sensin.