Burcuna Göre Sen Kaç Kişinin Ahını Aldın?

Bir kişinin kalbini kırmak, güvenini sarsmak, onu hayal kırıklığına uğratmak, zamanla telafi edilebilir. Ama çok fazla kişinin ahını almak… Bu başka bir şey. Çünkü bir insanın yaptığı hata, yalnızca o kişiyi değil, çevresindekileri de etkiler. Ve sen, çok fazla insanın kalbinde iz bırakmışsın. Belki farkında değilsin, belki de düşündüğünden daha fazlası. Ama geride bıraktığın kırık kalpler bir şekilde etrafını sarar. Kimse yüksek sesle söylemez belki ama o acı, içten içe büyür. Ve ne kadar kaçsan da, ne kadar unutsan da, o kırıklık bir şekilde seni bulur. Bazen insanlar sana güvenmiştir, bazen seninle bir şeyler paylaşmışlardır, bazen sadece bir anlayış, bir destek beklemişlerdir. Ama sen o insanları bir şekilde hayal kırıklığına uğratmışsın. Belki bir sözle, belki bir davranışla. Belki farkında olmadan, belki de isteyerek… Ama o çok fazla kişi, bir şekilde sana kırılmış ve içlerinde sana dair bir kırıklık kalmış.