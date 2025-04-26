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Kabuslarımızda Neden Hep Okul Yıllarımızı Görürüz?

Kabuslarımızda Neden Hep Okul Yıllarımızı Görürüz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 16:34

Bazı geceler eski sınıflarımıza dönmüşüz gibi hissederek uyanıyoruz. Bazen bir sınavı unuttuğumuzu, bazen mezun olamadığımızı rüyamızda görüyoruz. Üstelik bu rüyalar yıllar geçse de peşimizi bırakmıyor. Aslında bu durumun altında yatan çok tanıdık sebepler var. Gelin sebeplerini bi' tık inceleyelim keza yıllar geçse de okulu ardımızda bırakamayacakmışız gibi görünüyor!

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Uzmanlar, özellikle stresli ya da kaygı dolu dönemlerden geçerken okul yıllarımıza dair rüyalar görmemizin oldukça normal olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, özellikle stresli ya da kaygı dolu dönemlerden geçerken okul yıllarımıza dair rüyalar görmemizin oldukça normal olduğunu söylüyor.

Dr. Deborah Lee'ye göre, beyin zorlu zamanlarda geçmişteki güvenli ve kurallı dönemlere sığınmaya çalışıyor. Özellikle yeni bir işe başlamak gibi önemli kararlar öncesinde, zihin geçmişteki tecrübelerden destek alarak bizi değişime hazırlamak istiyor. 

Okul, çocukluktan yetişkinliğe geçişte önemli bir yapı taşı olduğu için bilinçaltı da bu döneme sıklıkla geri dönüyor. Böylece yeni deneyimlerle başa çıkmaya çalışırken, eski alışkanlıklardan güç alıyoruz.

Yeni iş, yeni kurs veya yeni beceri öğrenmek gibi durumlar, bilinçaltımızda okul sahneleriyle hayat bulabiliyor.

Yeni iş, yeni kurs veya yeni beceri öğrenmek gibi durumlar, bilinçaltımızda okul sahneleriyle hayat bulabiliyor.

Çünkü okul dönemi; kurallara uyduğumuz, yoğun şekilde bilgi edindiğimiz ve belirli bir düzen içinde yaşadığımız zamanları simgeliyor. Bugünlerde hayatınızda daha fazla istikrar ve düzen arıyorsanız, beyniniz bu arzuyu okul yıllarınıza dönerek ifade ediyor olabilir.

Eğer okul yıllarınız çok da mutlu hatıralarla dolu değilse, bu rüyalar zaman zaman kabus gibi gelebilir. Dr. Lee, stresin REM uykusu sırasında arttığını ve bunun daha yoğun rüyalara sebep olduğunu açıklıyor. Mezun olamamak, sınava yetişememek ya da sınıfı bulamamak gibi rüya temaları, hayatımızda hissettiğimiz yetersizlik ya da hazırlıksızlık duygularının bir yansıması olabilir.

Ayrıca, yakın zamanda bir lise dizisi izlemiş ya da eski okulunuzun önünden geçmiş olmanız bile bu tür rüyaları tetikleyebilir.

Ayrıca, yakın zamanda bir lise dizisi izlemiş ya da eski okulunuzun önünden geçmiş olmanız bile bu tür rüyaları tetikleyebilir.

Uzmanlar, sık sık okul temalı rüyalar görüyorsanız bir rüya günlüğü tutmanızı öneriyor. Rüyalarınızı yazıya dökmek, bilinçaltınızın size anlatmak istediği şeyleri daha iyi anlamanızı sağlayabilir. 

Bazen bu rüyalar, hayatınızdaki eksik kalan ya da çözülmesi gereken duygusal durumlara işaret eder.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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