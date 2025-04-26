Kabuslarımızda Neden Hep Okul Yıllarımızı Görürüz?
Bazı geceler eski sınıflarımıza dönmüşüz gibi hissederek uyanıyoruz. Bazen bir sınavı unuttuğumuzu, bazen mezun olamadığımızı rüyamızda görüyoruz. Üstelik bu rüyalar yıllar geçse de peşimizi bırakmıyor. Aslında bu durumun altında yatan çok tanıdık sebepler var. Gelin sebeplerini bi' tık inceleyelim keza yıllar geçse de okulu ardımızda bırakamayacakmışız gibi görünüyor!
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Uzmanlar, özellikle stresli ya da kaygı dolu dönemlerden geçerken okul yıllarımıza dair rüyalar görmemizin oldukça normal olduğunu söylüyor.
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Yeni iş, yeni kurs veya yeni beceri öğrenmek gibi durumlar, bilinçaltımızda okul sahneleriyle hayat bulabiliyor.
Ayrıca, yakın zamanda bir lise dizisi izlemiş ya da eski okulunuzun önünden geçmiş olmanız bile bu tür rüyaları tetikleyebilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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