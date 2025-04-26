Kabuslarımızda Neden Hep Okul Yıllarımızı Görürüz?

Çünkü okul dönemi; kurallara uyduğumuz, yoğun şekilde bilgi edindiğimiz ve belirli bir düzen içinde yaşadığımız zamanları simgeliyor. Bugünlerde hayatınızda daha fazla istikrar ve düzen arıyorsanız, beyniniz bu arzuyu okul yıllarınıza dönerek ifade ediyor olabilir.

Eğer okul yıllarınız çok da mutlu hatıralarla dolu değilse, bu rüyalar zaman zaman kabus gibi gelebilir. Dr. Lee, stresin REM uykusu sırasında arttığını ve bunun daha yoğun rüyalara sebep olduğunu açıklıyor. Mezun olamamak, sınava yetişememek ya da sınıfı bulamamak gibi rüya temaları, hayatımızda hissettiğimiz yetersizlik ya da hazırlıksızlık duygularının bir yansıması olabilir.