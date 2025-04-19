Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor

2013 yılında Psychological Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar katılımcıları iki farklı ofis ortamına yerleştirdi. Bu ortamlardan biri derli topluydu, diğeri ise oldukça dağınık ve karmakarışıktı. Temiz ve düzenli ortamda bulunan kişiler daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etti ve yardım kuruluşlarına bağış yapmaya daha meyilli olduklarını gösterdi.

Ancak sıra yaratıcılığa gelince işler değişti; dağınık ortamda bulunan katılımcılar, sıradan nesnelere yeni kullanım fikirleri üretmeleri istendiğinde çok daha ilginç ve yenilikçi çözümler sundular.