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Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor

Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.04.2025 - 11:03

Masanın üstü kağıtlarla, kalemlerle ve eski kahve kupalarıyla doluysa ve bunu toparlamak sana hep son sıradaki iş gibi geliyorsa yalnız değilsin. Belki de sırf bu yüzden arkadaşların ya da patronun sana biraz imalı bakışlar atıyor olabilir. Ama artık o bakışlara verecek bilimsel bir cevabın var. Çünkü bu konuda yapılmış bazı araştırmalar, dağınıklığın düşündüğümüz kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Hatta bu durumun yaratıcı düşünceyle doğrudan bağlantılı olabileceğini söylüyorlar.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Temizlik iyidir ama dağınıklığın da azımsanmayacak faydaları var.

Temizlik iyidir ama dağınıklığın da azımsanmayacak faydaları var.

2013 yılında Psychological Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada, araştırmacılar katılımcıları iki farklı ofis ortamına yerleştirdi. Bu ortamlardan biri derli topluydu, diğeri ise oldukça dağınık ve karmakarışıktı. Temiz ve düzenli ortamda bulunan kişiler daha sağlıklı atıştırmalıkları tercih etti ve yardım kuruluşlarına bağış yapmaya daha meyilli olduklarını gösterdi. 

Ancak sıra yaratıcılığa gelince işler değişti; dağınık ortamda bulunan katılımcılar, sıradan nesnelere yeni kullanım fikirleri üretmeleri istendiğinde çok daha ilginç ve yenilikçi çözümler sundular.

Kargaşa, kurallardan kurtulmak için ilham verebilir.

Kargaşa, kurallardan kurtulmak için ilham verebilir.

Çalışmayı yürüten Minnesota Üniversitesi’nden psikolog Kathleen Vohs, düzenli ortamların insanları kurallara uymaya ve güvenli seçeneklere yönlendirdiğini belirtiyor. Ancak dağınık ortamların insanlara gelenekleri sorgulama ve farklı düşünme cesareti verebileceğini söylüyor. 

Ona göre bu ortamlar, alışılmış sınırların dışına çıkmayı teşvik edebilir ve bu da daha özgün fikirlerin doğmasına zemin hazırlayabilir. Minimalist düzen takıntısının, aslında iş dünyasında çokça aranan yaratıcılığı engelleyebileceğini de ekliyor.

Ünlü dahiler de masalarını pek toplamıyordu, hem de hiç.

Ünlü dahiler de masalarını pek toplamıyordu, hem de hiç.

Dünyaca tanınan pek çok isim, çalışırken düzenli bir masa şartına hiç uymamış. Albert Einstein, Steve Jobs ve Mark Twain’in dağınık masaları efsane olmuş durumda. Yani dağınıklık, tarihin en zeki beyinleriyle aynı kulüpte yer aldığını gösteriyor olabilir. Üstelik farklı araştırmaların zamanla IQ ile ilişkilendirdiği pek çok özellik arasında kara mizahı sevmek, yüksek sesle çiğnemenin rahatsız etmesi ve hatta kedi tercih etmek gibi şaşırtıcı maddeler de var.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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