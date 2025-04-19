Bilim İnsanları Dağınıklığın Zekayla Bağlantısı Olabileceğini Söylüyor
Masanın üstü kağıtlarla, kalemlerle ve eski kahve kupalarıyla doluysa ve bunu toparlamak sana hep son sıradaki iş gibi geliyorsa yalnız değilsin. Belki de sırf bu yüzden arkadaşların ya da patronun sana biraz imalı bakışlar atıyor olabilir. Ama artık o bakışlara verecek bilimsel bir cevabın var. Çünkü bu konuda yapılmış bazı araştırmalar, dağınıklığın düşündüğümüz kadar kötü olmadığını ortaya koyuyor. Hatta bu durumun yaratıcı düşünceyle doğrudan bağlantılı olabileceğini söylüyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Temizlik iyidir ama dağınıklığın da azımsanmayacak faydaları var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kargaşa, kurallardan kurtulmak için ilham verebilir.
Ünlü dahiler de masalarını pek toplamıyordu, hem de hiç.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın