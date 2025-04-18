Hazır Sıcaklar da Gelmişken: Klima Çarpması Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?

Yüksek sıcaklıklar özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi risk oluşturabilirken, klima bu noktada hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Vücut ısısı yükseldiğinde sıcak bitkinliği ve ardından sıcak çarpması yaşanabiliyor. Bu yüzden klima kullanımı, özellikle sıcak hava dalgalarında önem taşıyor. Ancak cihazın temizliği yapılmıyorsa, ortamda hava akışı sağlanmıyorsa ve sıcaklık çok düşük ayarlanıyorsa, bu kez sağlık üzerinde olumsuz etkiler görülebiliyor. Yani kısaca dozunu iyi ayarlamak lazım.