Hazır Sıcaklar da Gelmişken: Klima Çarpması Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?
Klimanın karşısına geçip oh be demek hepimizin yaz aylarındaki ortak alışkanlığı ama işin sonunda kendini halsiz, başı ağrımış ya da boğazı yanar halde bulduysan yalnız değilsin. Kimisi klimanın doğrudan suratına vurmasından rahatsız olduğunu söylerken, kimisi de odadan çıkınca sanki üstüne ağırlık çökmüş gibi hissediyor. “Acaba hasta mı oluyorum?” sorusu da genelde hemen ardından geliyor. İşin ilginç yanı, bu hissettiğimiz şeylerin bazıları tamamen gerçek fizyolojik etkiler.
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Aslında “klima çarpması” dediğimiz şey tıbbi bir tanı değil ama klimaya uzun süre maruz kalmanın vücudu etkileyebileceği kesin.
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Klimaların yalnızca ortamı soğuttuğunu sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir. Neden mi?
Doğru kullanıldığında klima gayet etkili bir araç ancak yanlış kullanım etkileri de göz ardı edilmemeli.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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