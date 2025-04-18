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Hazır Sıcaklar da Gelmişken: Klima Çarpması Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?

Hazır Sıcaklar da Gelmişken: Klima Çarpması Diye Bir Şey Gerçekten Var mı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.04.2025 - 11:20

Klimanın karşısına geçip oh be demek hepimizin yaz aylarındaki ortak alışkanlığı ama işin sonunda kendini halsiz, başı ağrımış ya da boğazı yanar halde bulduysan yalnız değilsin. Kimisi klimanın doğrudan suratına vurmasından rahatsız olduğunu söylerken, kimisi de odadan çıkınca sanki üstüne ağırlık çökmüş gibi hissediyor. “Acaba hasta mı oluyorum?” sorusu da genelde hemen ardından geliyor. İşin ilginç yanı, bu hissettiğimiz şeylerin bazıları tamamen gerçek fizyolojik etkiler.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Aslında “klima çarpması” dediğimiz şey tıbbi bir tanı değil ama klimaya uzun süre maruz kalmanın vücudu etkileyebileceği kesin.

Aslında “klima çarpması” dediğimiz şey tıbbi bir tanı değil ama klimaya uzun süre maruz kalmanın vücudu etkileyebileceği kesin.

Özellikle yetersiz hava sirkülasyonu olan kapalı alanlarda, 'hasta bina sendromu' adı verilen bir tablo oluşabiliyor. Bu ortamlarda çalışan ya da zaman geçiren bireylerde baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve odaklanma güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Sebebi ise genellikle filtrelerin düzenli temizlenmemesi, kirli havanın içeride dolaşması ve nem dengesinin bozulması. Etkiler, özellikle sürekli klima kullanılan iş yerlerinde daha sık görülüyor.

Klimaların yalnızca ortamı soğuttuğunu sanıyorsanız fena halde yanılıyorsunuz demektir. Neden mi?

Klimalar aynı zamanda havadaki nemi de azaltır. Bu durum, özellikle ciltte kuruluk, dudaklarda çatlama, gözlerde yanma veya bulanıklık gibi belirtilere neden olabiliyor. Uzun süre klimayla serinletilen ortamlarda kalan bireylerde su kaybı fark edilmeden artabiliyor. 

Özellikle göz kuruluğu şikayeti yaşayanlar veya kontakt lens kullananlar bu etkileri daha yoğun hissedebiliyor. Nem eksikliği, yaz aylarında serinlerken yaşanan en yaygın şikayetlerden biri haline gelmiş durumda.

Doğru kullanıldığında klima gayet etkili bir araç ancak yanlış kullanım etkileri de göz ardı edilmemeli.

Yüksek sıcaklıklar özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için ciddi risk oluşturabilirken, klima bu noktada hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Vücut ısısı yükseldiğinde sıcak bitkinliği ve ardından sıcak çarpması yaşanabiliyor. Bu yüzden klima kullanımı, özellikle sıcak hava dalgalarında önem taşıyor. Ancak cihazın temizliği yapılmıyorsa, ortamda hava akışı sağlanmıyorsa ve sıcaklık çok düşük ayarlanıyorsa, bu kez sağlık üzerinde olumsuz etkiler görülebiliyor. Yani kısaca dozunu iyi ayarlamak lazım.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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