Klimayı Açınca Yakıt Neden Hızla Tükenmeye Başlıyor?

Arabanızda klimayı her açtığınızda yakıt ibresinin hızla aşağı indiğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Üstelik bu sadece bir his değil; bilimsel olarak da net bir gerçek. Motorla bağlantılı çalışan klima sistemi, enerjisini doğrudan yakıttan alıyor ve bu da her serin nefesin aslında litre litre benzine mal olduğu anlamına geliyor. Elbette aracınızın tipi, dış sıcaklık ve klimayı ne kadar açtığınız gibi faktörler de bu tüketimi etkiliyor. Yani konfor uğruna katlandığımız bu küçük lüks, zamanla büyük bir masrafa dönüşebiliyor.

