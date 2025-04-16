Klimayı Açınca Yakıt Neden Hızla Tükenmeye Başlıyor?

Aracınızın klima sistemi, çalışmak için motorun kayışına bağlı olan bir kompresör kullanıyor. Bu sistem devreye girdiğinde, motorun omuzlarına ekstra bir yük biniyor ve bu yük, doğrudan yakıtla karşılanıyor. Yani klimayı her açtığınızda, motor sadece sizi değil aynı zamanda sizi serinletmek için çalışan bir başka sistemi de taşımak zorunda kalıyor.

Araştırmalar, klimanın 100 kilometrede 0.2 ile 1 litre arasında fazladan yakıt tüketimine yol açabileceğini gösteriyor. Bu miktar belki kısa vadede fark edilmeyebilir ama sıcak günler uzadıkça ve klima daha uzun süre çalıştıkça cebinizdeki etkisi kendini net biçimde gösteriyor.