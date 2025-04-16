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Klimayı Açınca Yakıt Neden Hızla Tükenmeye Başlıyor?

Klimayı Açınca Yakıt Neden Hızla Tükenmeye Başlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 16:45

Arabanızda klimayı her açtığınızda yakıt ibresinin hızla aşağı indiğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz. Üstelik bu sadece bir his değil; bilimsel olarak da net bir gerçek. Motorla bağlantılı çalışan klima sistemi, enerjisini doğrudan yakıttan alıyor ve bu da her serin nefesin aslında litre litre benzine mal olduğu anlamına geliyor. Elbette aracınızın tipi, dış sıcaklık ve klimayı ne kadar açtığınız gibi faktörler de bu tüketimi etkiliyor. Yani konfor uğruna katlandığımız bu küçük lüks, zamanla büyük bir masrafa dönüşebiliyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Klima, motoru nasıl etkiliyor da yakıtı bu kadar hızlı tüketiyor olabilir?

Klima, motoru nasıl etkiliyor da yakıtı bu kadar hızlı tüketiyor olabilir?

Aracınızın klima sistemi, çalışmak için motorun kayışına bağlı olan bir kompresör kullanıyor. Bu sistem devreye girdiğinde, motorun omuzlarına ekstra bir yük biniyor ve bu yük, doğrudan yakıtla karşılanıyor. Yani klimayı her açtığınızda, motor sadece sizi değil aynı zamanda sizi serinletmek için çalışan bir başka sistemi de taşımak zorunda kalıyor. 

Araştırmalar, klimanın 100 kilometrede 0.2 ile 1 litre arasında fazladan yakıt tüketimine yol açabileceğini gösteriyor. Bu miktar belki kısa vadede fark edilmeyebilir ama sıcak günler uzadıkça ve klima daha uzun süre çalıştıkça cebinizdeki etkisi kendini net biçimde gösteriyor.

"Isıtıcı da çalışıyor, o neden bu kadar yakıt harcamıyor?" diyenler için cevap biraz şaşırtıcı olabilir.

"Isıtıcı da çalışıyor, o neden bu kadar yakıt harcamıyor?" diyenler için cevap biraz şaşırtıcı olabilir.

Isıtıcı sistem aslında motordan gelen sıcaklığı kullanıyor, yani yeni bir enerji üretmek yerine var olanı dağıtıyor. Elbette bu işlem sırasında fanların çalışması gibi küçük detaylar aracılığıyla bir miktar elektrik harcanıyor ama bunun yakıta olan etkisi klimanınkine kıyasla yok denecek kadar az. 

Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Kışın buğu çözme modunu açtığınızda, sistem otomatik olarak klimanın kompresörünü de devreye sokabiliyor. Yani siz camlar açılsın diye klimayı fark etmeden açmış olabilirsiniz. Bu yüzden hangi ayarda neyin çalıştığını bilmek, yakıt tüketimini kontrol etmenin ilk adımı olabilir.

"Camı açarım, klimaya ne gerek var?" diyorsanız, o da her zaman mantıklı bir çözüm değil.

"Camı açarım, klimaya ne gerek var?" diyorsanız, o da her zaman mantıklı bir çözüm değil.

Camlar açık şekilde seyahat ettiğinizde aracınıza dolan rüzgar, arabanın aerodinamiğini bozuyor. Bu da motorun daha fazla zorlanmasına neden oluyor ve özellikle saatte 60 km üzerindeki hızlarda, açık camlar klimadan daha fazla yakıt harcamanıza yol açabiliyor. 

O yüzden hızınız düşükse camları açmak mantıklı olabilirken, yüksek hızlarda klima kullanmak daha ekonomik bir seçenek haline geliyor. Yani hangisi daha az yakar sorusunun cevabı, tamamen hangi hızda gittiğinize bağlı.

Ayrıca klima çalışırken 'iç sürkülasyon' modunu aktif hale getirirseniz, sistem dışarıdaki sıcak havayı değil zaten serinletilmiş iç ortamı kullanır ve bu da motoru daha az zorlar. Aracınızı gölgeye park etmek, güneşlik kullanmak veya ilk çalıştırmada camları açıp içerideki sıcak havayı dışarı atmak da klima yükünü hafifletir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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