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Yeni Başlayanlar İçin İpuçlarıyla Araba Kullanmak! İşte Araba Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

Yeni Başlayanlar İçin İpuçlarıyla Araba Kullanmak! İşte Araba Kullanırken Bilmeniz Gerekenler

otomobil trafik araba
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 16:33

Araba kullanmakla ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilmiştir! Zira herkesin trafiğe nasıl çıkacağınız, ne kadar zamanda araba kullanmayı öğreneceğiniz, cinsiyetinize göre ne kadar becerikli olacağınız hakkında bir fikir vardır.  Üstelik yaptığınız doğrular şöyle dursun, yanlışlar da sık sık dile getiriliyordur. 

Tabii haliyle bizim de yeni başlayanlar için birkaç tavsiyemiz olacak. İşte geliyor, yeni başlayanlar için ipuçlarıyla araba kullanmak:

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1. Ne olursa olsun, Asla Alkollü Araç Kullanmayın!

1. Ne olursa olsun, Asla Alkollü Araç Kullanmayın!

Kendinizin ve bir başkasının canını tehlikeye atmamak için trafikte yapmamanız gereken ilk ve belki de tek şey bu olacak: Yola çıktığınızda sadece kendinizden değil toplumdan da sorumlu olduğunuzu unutmamalısınız. Bu yüzden kurallara uyarak hareket etmeli, yolun sonunda herkesin bir bekleyeni olduğunu hatırlamalısınız. 

Araç kullanırken telefon kullanmamaya, mesajlaşma ve görüşmelerden kaçınmaya, yorgunken araç kullanmamaya,  aşırı hız yapmamaya, her zaman sinyallerinizi kullanmaya, trafikte sakin ve sabırlı olmaya özen gösterin. Güvenliğiniz için önce aynalarınızı, koltuğunuzu ve direksiyonunuzu ayarlayın. Aracınızı hareket ettirmeden önce emniyet kemerinizi de takın lütfen.

2. Trafik Kurallarını ve Trafik İşaretlerini İyi Bilmelisiniz!

2. Trafik Kurallarını ve Trafik İşaretlerini İyi Bilmelisiniz!

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan rehber sürücü kurslarından yararlanarak trafik kurallarını ve işaretlerini öğrenmelisiniz. Girdiğiniz ehliyet sınavı öncesinde sadece sınavı geçmek için ezber yapmak yerine mutlaka öğrenmeye odaklanın. Çünkü bu bilgiler direksiyon başına geçtiğinizde, daha da önemlisi trafiğe çıktığınızda sürücü ve yolcu güvenliği için bir hayli önemli. 

Yola Çıkmadan Önce Aracınızı İyi Tanıyın! 

Aracın hangi fonksiyonunun ne işe yaradığını öğrenmelisiniz. “Bana lazım olmaz” diye düşünmeyin, hangi düğmenin ne işe yaradığını trafikte iken öğrenmemeli, yola çıkmadan bilmelisiniz. 

Araçlardaki İkaz Lambalarını Tanıyın! 

Olası bir arızaya karşı aracınızın size verdiği sinyalleri de iyice öğrenmelisiniz. Çünkü aracınızda bir ikaz lambası yandığında, sorunun ne olduğunu anlayabilmek ve durum daha kötüye gitmeden çözebilmek adına arıza işaretlerine ihtiyacınız olacak. Aracınızın size verdiği sinyaller, uyarı sembolleri (yağ basıncı ikaz lambası, fren ikaz lambası ve benzeri), güvenlik sembolleri (buzlanma, hava yastığı ikaz lambası gibi işaretler), aydınlatma sembolleri (kısa, uzun, ön veya arka sis ikaz lambası gibi işaretler), genel semboller ve dizel araçlardaki ekstra göstergeler (kızdırma bujisi ikaz lambası, su sıvı filtresi ikaz lambası gibi işaretler) ile ilişkin olabilir.

3. Trafiğe Çıkmadan Önce Pratik Yapın

3. Trafiğe Çıkmadan Önce Pratik Yapın

Trafiğe çıkmadan önce, trafiğe kapalı ve güvenli bir ortamda pratik yapmayı da düşünmelisiniz. Düz çizgide sürüş alıştırmaları, gözünüzün alışması ve aracınızı hizalamayı öğrenmeniz için önemli olacaktır. 

Park etme alıştırmaları, durma kalkma pratiği, yokuşta kalkış denemeleri ve geri vitesle sürüşü deneyebilirsiniz. İlk kez şehirler arası yolculuğa çıktığınız zaman ise yanınızda bir tecrübeli şoför bulundurmayı unutmayın.

4. Yeni Araba Kullanmayı Öğreniyorsanız: Virajlara Dikkat!

  • Henüz ehliyet almış ve araba kullanmayı yeni öğrenen kişiler için virajlar, aracın kontrolü konusunda en çok zorlanılan yerlerdir. Zamanla ustalaşsanız dahi viraja giriş ve çıkışlarda dikkat etmeniz gereken bazı kurallar da vardır üstelik. 

  • Viraja girmeden önce hızınızı ayarlamalısınız. Virajlara trafiğin elverdiği ölçüde yavaş girmek savrulmadan virajdan çıkmanızı sağlayacaktır. 

  • Bu aşamada hızınızı viraja gireceğiniz anda değil öncesinde ayarlamanız önemli. 

  • Virajlarda sert, luzumsuz ve ani frenlerden kaçının. (Zaten bunu genel olarak yapmamaya çalışın.) 

  • Virajlarda dönüş bittiğinde, direksiyonu düz konuma getirmek için acele etmeyin, kendi kendine düzelmesine izin verin. 

  • Şerit takip konusunda dikkatli olun. 

  • Yol boyunca da dikkat etmeniz gerekiyor elbette ancak özellikle virajlarda gözünüz etrafa takılabilir. Bu yüzden araba kullanırken daima önünüze ve ileriye bakmalısınız. Yanınızdan geçen araçları, bariyerleri ve arabanın önünü takip etmeyin: Mutlaka önünüze ve ileriye bakın. 

  • Manuel araç kullanıyorsanız: Yokuşu kaçıncı vitesle çıkarsanız, yokuşu o vites ile inin.

5. Diyelim ki arabaya bindiniz, ancak tekerleklerin hangi yönde olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapmalısınız?

5. Diyelim ki arabaya bindiniz, ancak tekerleklerin hangi yönde olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapmalısınız?

Henüz araç hareket etmeden önce direksiyonunuzu tam sağa veya tam sola çevirin. Daha sonra iki tur toparlayın, Bu sayede direksiyonunuz düz konuma gelecektir.

Peki, Direksiyon Nasıl Tutulmalı? 

Öncelikle söylemeliyiz ki direksiyon tek elle tutulmamalı. Direksiyonu 2 elinizle tutmalı, sol elinizi saat 9 noktasına, sağ elinizi 3 noktasına yerleştirmelisiniz. Direksiyonu hafif bir şekilde kavramalı, dört parmağınızı direksiyonun içine doğru kıvırıp baş parmaklarınızı ise direksiyon simidinin üzerinde koymalısınız.

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6. Aynalarınızı Dikkatle Kullanın!

6. Aynalarınızı Dikkatle Kullanın!

Özellikle şerit değiştirirken, sollayacağınız, sizi sollayan veya arkanızdan gelen araçları takip ederken; yan aynalarınızı ve dikiz aynasını mutlaka kullanın. Aynalar, araçların size yakınlığını, şerit değiştirmek için yeterli mesafenin olup olmadığını anlamanızı sağlayacaktır. Tabii bu aşamada aynaları uzun uzun bakmamanız gereketiğini, sadece göz ucuyla kontrol etmenizin yeterli olduğunu unutmayın. Zira önünüzdeki yolun ve trafiğin akmaya devam ettiğini unutmayın. 

Park ederken de aynaları kullanmak büyük kolaylık olacaktır! Her ne kadar günümüz teknolojisi ile araçlarda gerekli sensörler, ekranlar ve uyarıcılar bulunsa da ayna kontrolü basit hatalar yapmanızın önüne geçecektir.

7. Takip Mesafesini Koruyun!

7. Takip Mesafesini Koruyun!

Takip mesafesi usta şoförü olduğunuzda da bir hayli önemli bir konu olmaya devam edecek. Ancak yeni başladığınızda; ani frenler, trafik akışındaki değişimler, hızınızı ayarlamak, trafik ışıklarının takibi, arabanızı tanımak gibi süreçleri aynı anda öğrenmeye çalıştığınız için takip mesafesi her zamankinden çok daha önemli olacaktır.

8. Far Kullanımı!

Gündüz ya da gece fark etmeksizin trafik yönetmeliğine göre aracınızın farlarının yanması gerektiğini unutmayın. Ancak gece yolculuğunda bu konuya gün içinde olduğundan çok daha fazla özen göstermelisiniz. Karanlık bir yolda önünüzü görmek için uzun farları kullanmalısınız. Karşınızdan gelen veya önünüzdeki aracı rahatsız etmemek için ise karşı şerit dolu olduğunda ya da önünüzde araç olduğunda kısa farlara geçiş yapmalısınız.

9. Vites Kullanımı: Arabayı Ne Zaman Boşa Almalı?

9. Vites Kullanımı: Arabayı Ne Zaman Boşa Almalı?

Far kullanımını manuel ve otomatik vites araçlar için ayrı ayrı incelemeliyiz. İşte, vites değişikliklerinde dikkat etmeniz gerekenler: 

Manuel Vites Araçlar Ne Zaman Boşa Alınmalı?

  • Aracı çalıştırmadan önce vitesi boşa alın: Öncelikle manuel vites araçları çalıştırırken debriyaja tam basarak aracı boşa alıp daha sonra marşa basın. Arabanızı hareket ettirmek için ise vitesi 1 alın ve ilerlemeye başladıktan sonra yolun durumuna göre vites değişikliklerini yapmaya devam edin. 

  • Debriyaj sisteminin aşınmasını önlemek için trafikte kısa veya uzun süreli duraklamalar sırasında ve rölantide beklerken aracınızı vitesten boşa alın. (Aracınızı yarım debriyajda uzun süre tutmayın.) 

Manuel Vites Araçlar Ne Zaman Boşa Alınmamalı?

  • Yokuş aşağıya inerken aracınızı asla boşa almayın. 

  • Ayrıca park ederken de aracınızı boşta bırakmayın. 

Manuel Vites Araçlar Park Halindeyken Vites Nasıl Bırakılmalı? 

  • Yokuş yukarı parklarda vites 1’de, direksiyon tekeri yokuşun dışına ve el freni çekili olmalı. 

  • Yokuş aşağı parklarda ise vites geri viteste, direksiyon kaldırıma doğru ve el freni çekili olmalı.

Otomatik Vites Araçlar Ne Zaman Boşa Alınmalı?

  • Manuel vites araçlarda olduğu gibi otomatik vites araçlarda da trafikte kısa süreli beklemelerde ve araç rölantide uzun süre çalışacaksa otomobilinizin vitesini boşa “N” alabilirsiniz. 

Otomatik Vites Araçlar Ne Zaman Boşa Alınmamalı?

  • Öncelikle bilmelisiniz ki seyir halindeyken aracı N’ye almak yakıt tasarrufu sağlamaz. 

  • Ayrıca yokuş aşağı iniş ve yukarı hareket halindeyken vitesi N’ye almak tehlikelidir. 

Otomatik Vites Araçlar Park Halindeyken Vites Nasıl Bırakılmalı? 

  • Otomatik vites araçları park ederken aracınızı önce N’ye alıp el frenini çekmelisiniz. Ancak aracı Park “P” pozisyonunda stop etmelisiniz.

10. Araba Kullanırken Bunları ise Asla Yapmayın!

  • Direksiyonu tek elle kontrol etmek.

  • Hatalı sollama yapmak. 

  • Sinyal vermemek.

  • Önünüzdeki aracı yakın takip etmek. 

  • Aşırı hızlı ya da trafik kurallarınca belirlenen hızların aşırı altında seyretmek. 

  • Trafik işaret ve kurallarına uymamak! 

  • Önünüze ve ileri bakmak yerine bir noktaya odaklanmak! 

  • Kendinize ve otomobilinize aşırı güven ya da güvensizlik duymak.

  • Aynaları kullanmamak. Ya da uzun süre önünüze bakmak yerine aynaya bakmak. 

  • Aracınızı, tekerleklerinizi, aynalarınızı, koltuğunuzu, fren ve gaz pedalını kontrol etmeden yola çıkmak. 

  • Şehir içi ve kısa mesafe dahi olsa emniyet kemerini takmamak! Üstelik araç içindeki yolcu ve özellikle çocukların da kemeri mutlaka takılı olmalı, 12 yaşından küçükler ise ön koltuğa oturmamalı. 

Güvenli ve keyifli sürüşler dileriz!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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