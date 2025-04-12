Yeni Başlayanlar İçin İpuçlarıyla Araba Kullanmak! İşte Araba Kullanırken Bilmeniz Gerekenler
Araba kullanmakla ilgili bugüne kadar pek çok şey yazılıp çizilmiştir! Zira herkesin trafiğe nasıl çıkacağınız, ne kadar zamanda araba kullanmayı öğreneceğiniz, cinsiyetinize göre ne kadar becerikli olacağınız hakkında bir fikir vardır. Üstelik yaptığınız doğrular şöyle dursun, yanlışlar da sık sık dile getiriliyordur.
Tabii haliyle bizim de yeni başlayanlar için birkaç tavsiyemiz olacak. İşte geliyor, yeni başlayanlar için ipuçlarıyla araba kullanmak:
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1. Ne olursa olsun, Asla Alkollü Araç Kullanmayın!
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2. Trafik Kurallarını ve Trafik İşaretlerini İyi Bilmelisiniz!
3. Trafiğe Çıkmadan Önce Pratik Yapın
4. Yeni Araba Kullanmayı Öğreniyorsanız: Virajlara Dikkat!
5. Diyelim ki arabaya bindiniz, ancak tekerleklerin hangi yönde olduğunu bilmiyorsunuz. Ne yapmalısınız?
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6. Aynalarınızı Dikkatle Kullanın!
7. Takip Mesafesini Koruyun!
8. Far Kullanımı!
9. Vites Kullanımı: Arabayı Ne Zaman Boşa Almalı?
10. Araba Kullanırken Bunları ise Asla Yapmayın!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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