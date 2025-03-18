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Farlar Açık Kalırsa Akü Biter mi? Akünün Bittiğini Nasıl Anlarım?

Farlar Açık Kalırsa Akü Biter mi? Akünün Bittiğini Nasıl Anlarım?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.03.2025 - 15:23

Araba kullanan her kişinin bilmesi gereken bazı teknik ayrıntılar vardır. Bunlardan en önemlisi de aküdür. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve bu enerjiyi gerektiğinde elektrik olarak veren bir araçtır. Akü, arabalarda aydınlatma, ateşleme ve çalıştırma için kullanılır. Akü bittiğinde ise arabanın çalıştırılmasında sıkıntı yaşanır. Bazı kullanıcı hataları ise akülerin ömrünü daha kısa sürede bitirir. Sürücüler, arabalarının akülerini değiştirmek zorunda kalabilir.

Halk arasında en yaygın bilinen neden, farların açık kalmasıdır. 

Peki farlar açık kalırsa akü ne kadar sürede biter? Akünün bittiği nasıl anlaşılır?

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Farlar Açık Kalırsa Akü Biter mi?

Farlar Açık Kalırsa Akü Biter mi?

Akü, araçların sorunsuz çalışmasını sağlayan bir sistemdir. İçerisinde depoladığı kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren akü sayesinde aracın başlatılması sağlanır, aydınlatma sırasında ihtiyaç duyulan elektrik buradan alınır. Akü, çok çeşitli nedenlerden dolayı kısa sürede bitebilir. Bazı kullanıcı hataları, akünün beklenenden kısa sürede azalmasına sebep olur. Akünün azalması, aracın düzgün çalışmasını engeller. 

Farlar açık kalırsa akü biter. Yalnızca farların değil, araç içi lambaların da uzun süre, örneğin geceden sabaha açık bırakılması aracın aküsünü bitirir. Sürekli enerji aktarımı yapan akü yavaş yavaş azalır ve biter. Araç kapılarının birinin tam kapanmaması, araç içi aydınlatmaların kapanmayacağı anlamına gelir. Bu da aracın aküsünü sabaha kadar bitirebilir. Özellikle farları otomatik olmayan eski model araçların aküsü farlar açık kaldığı takdirde daha hızlı biter.

Akü Ne Kadar Sürede Biter?

Akü Ne Kadar Sürede Biter?

Akünün ne kadar sürede biteceği tamamen kullanıcıya ve araca bağlıdır. Özelleştirilmiş ses sistemleri, aydınlatma sistemleri akünün ömrünü azaltır. Aynı zamanda iklim koşulları da akünün ömrünü kısaltabilir. Kış aylarında soğuyan havayla birlikte akünün performansı etkilenebilir. Hava soğudukça akünün bitme hızı da artar. Bunun önüne geçmek için arabalar kapalı alanlarda tutulabilir.

Akünün ömrü değişken olsa da ömrünün ortalama olarak 4-5 yıl sürdüğü söylenebilir. Fakt aküyü değiştirmek için bu sürenin dolmasını beklemeye gerek yoktur. Aküde meydana gelen deformeler, aküyü değiştirmek için yeterli bir sebeptir. 24 saat farları açık kalan bir aracın aküsü ise neredeyse tamamen bitebilir.

Akünün Bittiğini Nasıl Anlarım?

Akünün Bittiğini Nasıl Anlarım?

Akünün bittiğini anlamak için farklı yollar vardır. Bunlar:

  • Arıza ışığı yanması: Akünüz bittiğinde aracınız, gösterge panelindeki uyarı sembolleri ile size haber verir.

  • Marş basmaması: Aracınızın kontağını çevirdiniz, fakat motorunuz çalışmadı. Bu, akünün bittiğine bir işarettir.

  • Motorun uzun sürede çalışması: Kontağı çevirdiniz, motorunuz çalıştı fakat uzun bir süre aldı. Bu durum, akünün performansının azaldığına işaret eder.

  • Aracın zorlanması: Aracınız çalıştı fakat motorun zorlandığını fark ediyorsunuz. Bu, akünün azaldığı anlamına gelir.

  • Farların, aydınlatmaların çalışmaması: Farlar, aydınlatmalar, multimedya sistemi akü ile çalışır. Bu sistemlerdeki bozukluk, aküye iişaret eder.

"Farlar Yanıyor ama Marş Basmıyor"

"Farlar Yanıyor ama Marş Basmıyor"

Bazı durumlarda sürücüler kontağı çevirdiklerinde farların yandığını fakat marşın basmadığını görebilir. Bu durum aslında birkaç farklı sorundan kaynaklansa da ilk sebebi aküdür. 

Performansı azalan bir akü, farları yakacak güce sahip olabilir. Fakat aracı çalıştırmak için daha büyük bir enerjiye ihtiyaç vardır. Akü tamamen bitmemiş olabilir ancak yeterince enerjisi de yoktur. 

Aküde bağlantı sorunları olabilir. Akünün kablolarının gevşemesi, yeterince gücün aktarılmamasına sebep olur. Aynı şekilde araçtaki sigortaların yanması da aracın çalışmasını engelliyor olabilir. Akünüz sağlam olabilir, ancak iletim kanallarında bir sorun vardır. Bu sorun ise uzman kişiler tarafından tespit edilebilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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