Farlar Açık Kalırsa Akü Biter mi? Akünün Bittiğini Nasıl Anlarım?

Araba kullanan her kişinin bilmesi gereken bazı teknik ayrıntılar vardır. Bunlardan en önemlisi de aküdür. Akü, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan ve bu enerjiyi gerektiğinde elektrik olarak veren bir araçtır. Akü, arabalarda aydınlatma, ateşleme ve çalıştırma için kullanılır. Akü bittiğinde ise arabanın çalıştırılmasında sıkıntı yaşanır. Bazı kullanıcı hataları ise akülerin ömrünü daha kısa sürede bitirir. Sürücüler, arabalarının akülerini değiştirmek zorunda kalabilir.

Halk arasında en yaygın bilinen neden, farların açık kalmasıdır.

Peki farlar açık kalırsa akü ne kadar sürede biter? Akünün bittiği nasıl anlaşılır?