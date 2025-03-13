ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025: ÖTV'siz Araba Listeleri ve Fiyatları
ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025: ÖTV'siz Araba Listeleri ve Fiyatları
Araç sahibi olmak isteyen engelli bireyler Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulabiliyor. ÖTV muafiyetine dair önemli değişikliker Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni alınan kararlara göre ÖTV muafiyetli araçlarda aranan bazı özellikler bulunuyor. ÖTV'siz araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması bekleniyor ve araçların satış yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkıyor. ÖTV muafiyetli araçlar listesi de belli oldu.
Peki 2025 ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖTV Muafiyeti Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖTV'siz Araç Alım Şartları
ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025
ÖTV'siz Renault, Hyundai ve Toyota Modelleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın