ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025: ÖTV'siz Araba Listeleri ve Fiyatları

ÖTV muafiyeti, belirli düzeyde engel derecesine sahip bireylerin sahip olduğu bir haktır. ÖTV muafiyeti sayesinde engelli bireyler yaptıkları alışverişlerde ÖTV ödemezler. Bu sayede engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarıno kolaylaştırmak amaçlanır.

'ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir?' sorusunun cevabı ise belli bir oranda engel durumu olan ve engeli raporla kesinleşen kişilerdir. Fakat her engelli birey, muafiyetten aynı şekilde yararlanmaz. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında olanlar, yüzde 26.3 oranında ÖTV indirimi ve yüzde 15.24 KDV indiriminden yararlanabilir. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler ise bu ödemelerden tamamen muaf tutulur.