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ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025: ÖTV'siz Araba Listeleri ve Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025: ÖTV'siz Araba Listeleri ve Fiyatları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 14:15

Araç sahibi olmak isteyen engelli bireyler Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulabiliyor. ÖTV muafiyetine dair önemli değişikliker Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni alınan kararlara göre ÖTV muafiyetli araçlarda aranan bazı özellikler bulunuyor. ÖTV'siz araçların en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip olması bekleniyor ve araçların satış yasağı 5 yıldan 10 yıla çıkıyor. ÖTV muafiyetli araçlar listesi de belli oldu.

Peki 2025 ÖTV muafiyetli araçlar hangileri?

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ÖTV Muafiyeti Nedir?

ÖTV Muafiyeti Nedir?

ÖTV muafiyeti, belirli düzeyde engel derecesine sahip bireylerin sahip olduğu bir haktır. ÖTV muafiyeti sayesinde engelli bireyler yaptıkları alışverişlerde ÖTV ödemezler. Bu sayede engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarıno kolaylaştırmak amaçlanır. 

'ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir?' sorusunun cevabı ise belli bir oranda engel durumu olan ve engeli raporla kesinleşen kişilerdir. Fakat her engelli birey, muafiyetten aynı şekilde yararlanmaz. Engel oranı yüzde 40 ila 89 arasında olanlar,  yüzde 26.3 oranında ÖTV indirimi ve yüzde 15.24 KDV indiriminden yararlanabilir. Yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip bireyler ise bu ödemelerden tamamen muaf tutulur.

ÖTV'siz Araç Alım Şartları

ÖTV'siz Araç Alım Şartları

ÖTV'siz araç almak için belli kriterleri karşılamak gerekiyor. Konuyla ilişkili karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • 2025 yılı itibariyle yalnızca en az yüzde 40 yerli üretim oranına sahip modeller ÖTV muafiyeti ile satın alınabilecek.

  • Satın alınan ÖTV muafiyetli araçlar, 10 yıl boyunca satılamayacak.

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

ÖTV Muafiyetli Araçlar 2025

Yerli üretim olan ve ÖTV'siz alınabilecek arabalar;

  • Togg T10X

  • Fiat Egea Sedan

  • Fiat Egea Cross

  • Fiat Egea Cross Wagon

  • Dacia Duster

ÖTV'siz Renault, Hyundai ve Toyota Modelleri

ÖTV'siz Renault, Hyundai ve Toyota Modelleri

  • Renault Clio

  • Renault Megane

  • Renault Duster

  • Hyundai i10

  • Hyundai i20

  • Hyundai Bayon

  • Toyota C-HR

  • Toyota Corolla

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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