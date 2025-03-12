Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mart 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyatlar

Son yıllarda dünya genelinde elektrikli araçlar yaygınlaştı. Birçok farklı marka da elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle şehir içinde pratik bir kullanım sunan mini elektrikli arabalar ön plana çıktı. Menzilleri ve özellikleri değişen elektrikli araçlar, her gün birçok kişinin ilgi odağı olmayı başarıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarının mini elektrikli araçları bulunuyor. Mini elektrikli araçların Mart ayı fiyat listesi de belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Mart ayı fiyatları.