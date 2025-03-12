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Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mart 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyatlar

Elektrikli Mini Araba Fiyat Listeleri Mart 2025: Citroen Ami, Fiat Topolino, Volta EV1, RKS A1 Güncel Fiyatlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 16:13

Son yıllarda dünya genelinde elektrikli araçlar yaygınlaştı. Birçok farklı marka da elektrikli araç piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Özellikle şehir içinde pratik bir kullanım sunan mini elektrikli arabalar ön plana çıktı. Menzilleri ve özellikleri değişen elektrikli araçlar, her gün birçok kişinin ilgi odağı olmayı başarıyor. Ülkemizde Citroen, Fiat, RKS, Volta ve Kuba markalarının mini elektrikli araçları bulunuyor. Mini elektrikli araçların Mart ayı fiyat listesi de belli oldu.

Peki, Citroen Ami, Fiat Topolino, RKS A1, Kuba ve Volta EV1 mini elektrikli arabalar ne kadar?

İşte, mini elektrikli otomobillerin Mart ayı fiyatları.

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Citroen Ami Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Mart 2025

  • AMI ONE ELECTRIC 449.000 TL

  • MY AMI PEPS 459.000 TL

  • AMI TONIC 459.000 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mart 2025

Fiat Topolino Fiyat Listesi Mart 2025

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP – 5.5kWh 475.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP – 5.5kWh 505.900 TL

Volta EV1 Fiyat Listesi Mart 2025

Volta EV1 Fiyat Listesi Mart 2025
  • Volta EV1 249.990 TL

RKS A1 Fiyat Listesi Mart 2025

RKS A1 Fiyat Listesi Mart 2025

  • E-scooter M2 127.680 TL

  • RKS A1 157.000 TL (Satıcılara göre değişiklik gösterebilir.)

Kuba City, Grape ve Optimus Fiyat Listesi Mart 2025

Kuba City, Grape ve Optimus Fiyat Listesi Mart 2025

  • City Euro 5+ Nakit 322.920 TL

  • Grape 15 Euro 5+ Nakit 70.902 TL

  • Grape 25 Max Nakit 79.560 TL

  • Optimus Max 100.620 TL

  • Optimus Ultra 89.388 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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