Honda Motosiklet Fiyat Listesi Mart 2025: Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring Güncel Fiyatlar

Ülkemizde ulaşım amacıyla motor tercih edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Pratik bir kullanım sunmaları ve uygun fiyatlarıyla öne çıkan motosikletler her geçen gün daha çok rağbet görüyor. Ülkemizde en çok tercih edilen motor markalarından birisi de Honda oluyor. Honda, merakla beklenen Mart ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Honda motor fiyat listesi 6 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlandı.

Peki, Honda Scooter, Naked, Adventure, Supersport ve Touring ne kadar oldu? Honda PCX 125, Forza 250 ve 750 ne kadar?

İşte, Honda Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak