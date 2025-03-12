Mondial Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları
Mondial Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mondialmotor.com.tr/
Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası olan Mondial, 2004 yılından beri sektörün lider markaları arasında yer alıyor. 2005 ila 2014 yıllarında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçilen Mondial, 400 satış noktası ve 500'den fazla servis merkezi ile motor tutkunlarının tercihi oluyor. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu?
İşte, Mondial Mart ayı fiyatları ve taksit seçenekleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mondial Fiyat Listesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025
Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)
Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)
Mondial Cub Fiyat Listesi Mart 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mondial Touring Fiyat Listesi Mart 2025
Mondial Cross Fiyat Listesi Mart 2025
Mondial Chopper Fiyat Listesi Mart 2025
Mondial Zontes Fiyat Listesi Mart 2025
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın