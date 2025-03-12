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Mondial Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Mondial Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 12:43

Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası olan Mondial, 2004 yılından beri sektörün lider markaları arasında yer alıyor. 2005 ila 2014 yıllarında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçilen Mondial, 400 satış noktası ve 500'den fazla servis merkezi ile motor tutkunlarının tercihi oluyor. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu? 

İşte, Mondial Mart ayı fiyatları ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.mondialmotor.com.tr/
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Mondial Fiyat Listesi

Mondial Fiyat Listesi

Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası Mondial, 2004 yılından beri Türkiye'nin önde gelen motorsiklet markaları arasında yerini alıyor. Motor tutkunları tarafından merakla beklenen Mart ayı fiyatları ise Mondial resmi internet sitesinde yayınlandı. 

Aşağıda markanın 'Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyat' listesini bulabilirsiniz. 12 aya kadar taksit seçeneği bulunan modellerin fiyatları ise kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

İşte, 2024 ve 2025 model motorlar ile Mondial fiyat listesi 👇

Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

  • SCOOTER Wing 50i -  59.560 TL

  • SCOOTER Turismo 50i - 59.960 TL

  • SCOOTER Fury 110i - 69.570 TL

  • SCOOTER Lavinia Pro - 74.540 TL

  • SCOOTER Strada - 121.260 TL

(Model Yılı: 2025)

Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)

Mondial Scooter Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)

  • SCOOTER Exon 50 - 49.495 TL 

  • SCOOTER Wing 50i - 53.657 TL 

  • SCOOTER Virago 50cc - 53.657 TL 

  • SCOOTER Turismo 50i - 54.014 TL 

  • SCOOTER 50 Znu ec - 54.725 TL 

  • SCOOTER 125 Elegante - 57.628 TL 

  • SCOOTER Fury 110i - 62.674 TL 

  • SCOOTER Exon 125 - 62.675 TL 

  • SCOOTER Lavinia Pro - 67.150S TL 

  • COOTER Lavinia - 67.150 TL 

  • SCOOTER 125 Ressivo - 100.323 TL 

  • SCOOTER Strada - 109.240 TL 

  • SCOOTER 250 Ressivo - 180.004 TL 

(Model Yılı: 2024)

Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)

Mondial Elektrikli Fiyat Listesi Mart 2025 (2024 Model)

  • ELEKTRİKLİ Buddy - 44.399 TL

  • ELEKTRİKLİ Rigby -  53.252 TL

  • ELEKTRİKLİ Moneta - 63.803 TL

  • ELEKTRİKLİ Capri - 71.808 TL

  • ELEKTRİKLİ Mona - 77.585 TL

  • ELEKTRİKLİ Tigray - Kasalı - 99.766 TL

(Model Yılı: 2024)

Mondial Cub Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Cub Fiyat Listesi Mart 2025

  • CUB SFC MINI 50ec - 49.990 TL

  • CUB SFC MINI 50ec (Model Yılı: 2024) - 45.036 TL

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Mondial Touring Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Touring Fiyat Listesi Mart 2025

  • TOURING 50 UAG - 54.990 TL 

  • TOURING 125 Drift L - 100.025 TL

(Model Yılı: 2025) 

Mondial Touring Fiyat Listesi 2024 Model

  • TOURING 50 UAG - 49.485 TL 

  • TOURING 125 Drift L - 81.986 TL

Mondial Cross Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Cross Fiyat Listesi Mart 2025

  • CROSS X-Treme Maxx 200i - 85.710 TL

  • CROSS X-Treme Maxx 200i (Model Yılı: 2024) - 77.215 TL

Mondial Chopper Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Chopper Fiyat Listesi Mart 2025
  • CHOPPER 250 Nevada - 179.533 TL 

(Model Yılı: 2024)

Mondial Zontes Fiyat Listesi Mart 2025

Mondial Zontes Fiyat Listesi Mart 2025
  • ZONTES Zontes 125M ZT 125-T - 188.355 TL

(Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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