Mondial Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Mondial Scooter, Elektrikli, Touring, Cross ve Chopper Güncel Fiyatları

Türkiye'nin en çok satan motorsiklet markalarından Mondial, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. (UMA) tescilli markası olan Mondial, 2004 yılından beri sektörün lider markaları arasında yer alıyor. 2005 ila 2014 yıllarında 10 yıl üst üste Türkiye'nin en çok satan markası olarak seçilen Mondial, 400 satış noktası ve 500'den fazla servis merkezi ile motor tutkunlarının tercihi oluyor. Peki, Mondial Scooter, SFC MINI 50ec, 50 UAG, 125 Drift L, X-Treme Maxx 200i ne kadar oldu?

İşte, Mondial Mart ayı fiyatları ve taksit seçenekleri