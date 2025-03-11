DS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
DS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
Fransız otomotiv devi DS, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Rekabette yerini alan fiyatları ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi bu ay da dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan DS, 2018 yılından beri ise PSA çatısı altında faaliyet gösteriyor ve Peugeot tarafından denetleniyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?
İşte, DS'nin Mart ayında geçerli güncel fiyatları
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DS Fiyat Listesi
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DS 4 Fiyat Listesi Mart 2025
DS 7 Fiyat Listesi Mart 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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