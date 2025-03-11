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DS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

DS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 13:01

Fransız otomotiv devi DS, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Rekabette yerini alan fiyatları ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi bu ay da dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan DS, 2018 yılından beri ise PSA çatısı altında faaliyet gösteriyor ve Peugeot tarafından denetleniyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Mart ayında geçerli güncel fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

DS'nin Mart ayında geçerli olan tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Mart 2025

DS 4 Fiyat Listesi Mart 2025

BENZİN

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik - 2.118.986 TL (Model Yılı: 2024)

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - 2.176.943 TL (Model Yılı: 2024) 

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik - 2.245.500 TL (Model Yılı: 2025)

DS 7 Fiyat Listesi Mart 2025

DS 7 Fiyat Listesi Mart 2025

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik - 2.985.100 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik - 2.985.100 TL 

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - 3.088.600 TL (Model Yılı: 2025) 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 - 4.049.443 TL

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 - 4.173.600 TL (Model Yılı: 2025) 

  • DS 7 PERFORMANCE PLUG-IN HYBRID AWD 360 - 4.634.643 TL (Model Yılı: 2025)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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