DS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomotiv devi DS, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Rekabette yerini alan fiyatları ve performansı ile otomobil tutkunlarının tercihi olan otomobil üreticisi bu ay da dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan DS, 2018 yılından beri ise PSA çatısı altında faaliyet gösteriyor ve Peugeot tarafından denetleniyor. Peki, yenilenen fiyatları ile DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Mart ayında geçerli güncel fiyatları