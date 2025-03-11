Lexus Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Lexus Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları
Toyota tarafından üretilen ve 1989 yılından beri satışa sunulan Japon otomobil devi Lexus, Mart ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. Amerika'da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da lüks segmente hitap ediyor. Ödüllü SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının radarına giriyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar?
İşte, Lexus'un Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları
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Lexus Fiyat Listesi
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Lexus LBX Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus RZ 450e Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus ES Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus LS Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
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Lexus NX Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus NX Plug-in Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus RX Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus RX Performans Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
Lexus LM Hybrid Fiyat Listesi Mart 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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