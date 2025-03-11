Lexus Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Lexus ES, RX, LC ve LS Güncel Fiyatları

Toyota tarafından üretilen ve 1989 yılından beri satışa sunulan Japon otomobil devi Lexus, Mart ayında geçerli fiyatlarını duyurdu. Amerika'da en çok satanlar listesine giren Lexus, Türkiye pazarında da lüks segmente hitap ediyor. Ödüllü SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının radarına giriyor. Peki, Lexus'un ES, RX, LC ve LS modelleri ne kadar?

İşte, Lexus'un Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

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