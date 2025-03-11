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BYD Fiyat Listesi Mart 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

BYD Fiyat Listesi Mart 2025! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 12:58

Çinli otomotiv üreticisi BYD, Mart ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Aralık 2023'te Atto 3 modeliyle Türkiye'de satışa sunulan BYD, kısa zamanda satış rekorlarına imza attı. 2024 yılının son ayında ise yeni modelleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Peki, BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Seal ve Seal U EV bu ay ne kadar oldu?  

İşte BYD'nin Mart ayı kampanyaları ve fiyat listesi

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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BYD Fiyat Listesi

BYD Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi BYD, Mart ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını duyurdu. Yüksek performanslı modelleriyle satışa sunulan BYD'nin C-SUV segmentindeki yenilikçi otomobilleri aynı zamanda çevre dostu. 

Aşağıda BYD tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Ancak fiyatlar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mart 2025

BYD ATTO 3 Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD ATTO 3 - 1.553.000 TL

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Mart 2025

BYD DOLPHIN Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD DOLPHIN - 1.335.000 TL

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Mart 2025

BYD SEAL U EV Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD SEAL U EV - 1.867.000 TL

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Mart 2025

BYD SEAL U DM-i Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD SEAL U DM-i - 1.930.000 TL
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BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Mart 2025

BYD SEAL AWD Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD SEAL AWD - 2.690.000 TL

BYD HAN Fiyat Listesi Mart 2025

BYD HAN Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD HAN - 3.340.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Mart 2025

BYD TANG Fiyat Listesi Mart 2025
  • BYD TANG - 3.675.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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