MG Fiyat Listesi Mart 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Mart 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
2007 yılında SAIC Motor çatısı altında yerini alan MG, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle dikkat çeken Morris Garages (MG), son yıllarda SUV modelleriyle tercih ediliyor. Üstelik SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı da başarıyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Mart 2025
Yeni HS Luxury Fiyat Listesi Mart 2025
MG4 Fiyat Listesi Mart 2025
ZS EV Fiyat Listesi Mart 2025
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Marvel R Performance Fiyat Listesi Mart 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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