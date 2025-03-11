onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
MG Fiyat Listesi Mart 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

MG Fiyat Listesi Mart 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 08:49

2007 yılında SAIC Motor çatısı altında yerini alan MG, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. 1924 yılından 2000'lerin başına dek üstü açık çift kapılı spor otomobilleriyle dikkat çeken Morris Garages (MG), son yıllarda SUV modelleriyle tercih ediliyor. Üstelik SUV modelleriyle Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı da başarıyor. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG, 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Kampanyalı fiyatları ile otomobil tutkunlarının dikkatini çeken markanın 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatlarını' aşağıda. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Mart 2025

MG ZS Fiyat Listesi Mart 2025

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.399.000 TL - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 1.349.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 1.449.000 TL 

Yeni HS Luxury Fiyat Listesi Mart 2025

Yeni HS Luxury Fiyat Listesi Mart 2025
  • Yeni HS Luxury Benzin 162 PS - 2.225.000 TL - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.025.000__ TL 

MG4 Fiyat Listesi Mart 2025

MG4 Fiyat Listesi Mart 2025

  • MG4 Comfort Elektrik 1.379.000 TL

  • MG4 Luxury Elektrik 1.579.000 TL

  • MG4 X POWER Elektrik 1.990.000 TL

ZS EV Fiyat Listesi Mart 2025

ZS EV Fiyat Listesi Mart 2025
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Marvel R Performance Fiyat Listesi Mart 2025

Marvel R Performance Fiyat Listesi Mart 2025
  • Marvel R Performance Elektrik 3.499.000 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın