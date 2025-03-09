Fiat Fiyat Listesi Mart 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil üreticisi FIAT, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasındaki yer alan FIAT, bu ay geçerli olacak fiyat listelerinde 2025 model otomobillerinin yanında 2024 ve 2023 modellere de yer verdi. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Fiat'ın Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları