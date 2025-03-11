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Jaecoo Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 11:38

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Mart ayı kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giren ve hızla otomobil tutkunlarının tercihi haline gelen Jaecoo J7, rekabette yerini aldı. Peki, Jaecoo 7 Mart ayında ne kadar oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri ne? 

İşte, Jaecoo 7'nin Mart ayı kampanyaları ve güncellenen fiyatları

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomobil devi Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarına girdi. Jaecoo 7'nin geçtiğimiz ay 2025 modelleri için tavsiye edilen fiyatlar ise Mart ayında da değişmedi. Peki, J7 ne kadar? 

Hadi, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Mart 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Mart 2025

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.075.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.255.000 TL

(Model Yılı: 2024) 

Jaecoo 7 2025 Model Yılı Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.175.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL 2.355.000 TL

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenen fiyatlar, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olup Mart ayında değişmedi. Ancak otomobilin standart donanımına ek opsiyon talepleriniz ve dönemlik kampanyalar neticesinde fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7, 4x4 ve 4x2 seçenekleri alıcının beğenisine sunuluyor. Otomobil, 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesinin yanında; 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılıyor. 

Jaecoo 7'nin yakıt tüketimi ise her iki modelde de farklı. 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre olan otomobil, 4x4 modelinde ise 8 litreyi buluyor. 

J7'nin her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS sürüş konforunu artırıyor! Gelelim iç donanıma, her iki modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Multimedya ekranının boyutlarıysa donanım seviyesine göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor.

Akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler; üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi dikkat çekiyor. 

Öte yandan 2025 yılında markanın üç yeni modelinin daha Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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