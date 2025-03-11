Jaecoo Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo 7, 4x4 ve 4x2 seçenekleri alıcının beğenisine sunuluyor. Otomobil, 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesinin yanında; 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılıyor.

Jaecoo 7'nin yakıt tüketimi ise her iki modelde de farklı. 4x2 modelinde yakıt tüketimi 7,5 litre olan otomobil, 4x4 modelinde ise 8 litreyi buluyor.

J7'nin her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ARDIS sürüş konforunu artırıyor! Gelelim iç donanıma, her iki modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Multimedya ekranının boyutlarıysa donanım seviyesine göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor.

Akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler; üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi dikkat çekiyor.

Öte yandan 2025 yılında markanın üç yeni modelinin daha Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.