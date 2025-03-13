Ticari Araba Fiyat Listesi Mart 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Ülkemizde hafif ticari araç pazarında sıklıkla tercih edilen çeşitli markaların otomobillerinin Mart ayı fiyatları ve kampanyaları belli oldu. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların popüler modellerinden bazıları 955.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Geniş bir fiyat aralığında ihtiyacınıza uygun modelleri derlediğimiz haberimizde en yüksek fiyatlı ticari otomobil ise 2.428.300 TL'den satışa sunuluyor.

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen ve Renault hafif ticari otomobilleri ne kadar?

İşte, hafif ticari araçların Mart ayı fiyatları...