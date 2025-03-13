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Ticari Araba Fiyat Listesi Mart 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Ticari Araba Fiyat Listesi Mart 2025! Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Citroen Ticari Araç Fiyatları

Otomobil Fiyatları otomobil
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 20:37

Ülkemizde hafif ticari araç pazarında sıklıkla tercih edilen çeşitli markaların otomobillerinin Mart ayı fiyatları ve kampanyaları belli oldu. Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, ToyotaPeugeot, Citroen ve Renault gibi dünyaca ünlü markaların popüler modellerinden bazıları 955.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Geniş bir fiyat aralığında ihtiyacınıza uygun modelleri derlediğimiz haberimizde en yüksek fiyatlı ticari otomobil ise 2.428.300 TL'den satışa sunuluyor.

Peki, Ford, Fiat, Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot, Citroen ve Renault hafif ticari otomobilleri ne kadar? 

İşte, hafif ticari araçların Mart ayı fiyatları...

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Ford Tourneo Courier Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Tourneo Courier Fiyat Listesi Mart 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend - 1.098.100 TL 

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe - 1.184.600 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe - 1.289.500 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium - 1.412.300 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active - 1.479.100 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.255.700 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe - 1.353.300 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium - 1.469.300 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active - 1.539.500 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium - 1.284.100 TL

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Mart 2025

Volkswagen Caddy Fiyat Listesi Mart 2025

  • Caddy Style - Caddy 2.0 TDI 122 PS Style DSG - 1.672.200 TL

  • Caddy Life - Caddy 2.0 TDI 122 PS Life DSG - 1.488.200 TL

  • Caddy Impression - Caddy 2.0 TDI 122 PS Impression DSG - 1.387.200 TL

  • Caddy Cargo 2.0 TDI 122 PS DSG - 1.212.200 TL

  • Caddy Cargo Maxi 2.0 TDI 122 PS DSG - 1.233.200 TL

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Mart 2025

Fiat Doblo Combi Fiyat Listesi Mart 2025

Fiat Doblo Combi Easy Fiyat Listesi Mart 2025

  • Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 Easy Manuel Benzin - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.109.900 TL

  • Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Easy Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.239.900 TL

Fiat Doblo Combi Premio Fiyat Listesi Mart 2025

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 Premio Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.334.900 TL

  • Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.424.900 TL

Fiat Doblo Premio Plus Easy Fiyat Listesi Mart 2025

  • Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT Premio Plus Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.549.900 TL

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Mart 2025

Peugeot Rifter Fiyat Listesi Mart 2025

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp 6MT - 1.329.500 TL

  • Yeni Rifter Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.529.000 TL 

  • Yeni Rifter GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 - 1.661.500 TL

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mart 2025

Citroen Berlingo Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Plus (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.118.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.236.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Plus Max (Model Yılı: 2025) Nakit İndirimli Fiyat: 1.328.000 TL

Citroen Berlingo Van Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 960.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8Van (Model Yılı: 2025) Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı: 1.020.000 TL

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Opel Combo Fiyat Listesi Mart 2025

Opel Combo Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.167.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.273.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel MT6 Edition Plus - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.338.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.404.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate - Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (MY25): 1.582.900 TL

Renault Express Van Fiyat Listesi Mart 2025

Renault Express Van Fiyat Listesi Mart 2025

  • Joy 1.5 Blue dCi 95 bg - 2024 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 955.000 TL 

  • Joy 1.5 Blue dCi 95 bg - 2025 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı: 1.014.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mart 2025

Toyota Proace City Fiyat Listesi Mart 2025

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T - Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.271.500 TL

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.452.000 TL

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T - Tavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kampanyalı Fiyatlar: 1.531.000 TL

Ford Transit Kamyonet Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Transit Kamyonet Fiyat Listesi Mart 2025

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.361.800 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.450.500 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.792.100 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasasız), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.616.000 TL

  • Tek Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350MF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.528.300 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.908.900 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.732.900 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.127.800 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 1.951.800 TL

  • Tek Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350LF, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.616.900 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.939.100 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.995.600 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.297.300 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, Luton Box Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.323.900 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.224.500 TL

  • Tek Kabin (Ambulans, Jumbo Şasi), 425ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.272.600 TL

  • Çift Kabin (Orta Şasi, Kasalı), 350M, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 1.971.900 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasalı), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.100.600 TL

  • Çift Kabin (Uzun Şasi, Kasasız), 350L, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.228.000 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350E, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.313.000 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi, Kasasız), 350ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend - 2.246.500 TL

  • Çift Kabin (Jumbo Şasi), 500ELD, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.884.900 TL

  • Tek Kabin (Jumbo Şasi), 500ED, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend - 2.428.300 TL

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Mart 2025

Fiat Ducato Van Fiyat Listesi Mart 2025

  • 11,5m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.516.900 TL

  • 13m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.531.900 TL

  • 15m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.546.900 TL

  • 17m³ 2.2 140HP E6D Final Maxi Manuel Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.561.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi 8 İleri Tam Otomatik Dizel - Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.656.900 TL

  • 15m³ 2.2 180 Hp E6D Final A/T Maxi Karavan Paketli 8 İleri Tam Otomatik Dizel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.676.900 TL

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Ford Transit Van Fiyat Listesi Mart 2025

Ford Transit Van Fiyat Listesi Mart 2025

  • Van (Orta Şasi), 350M, 9.5m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.557.300 TL

  • Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L Ecoblue Upgrade 130PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.462.200 TL

  • Van (Orta Şasi), 350MF, 10m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.674.600 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.737.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.600.700 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, 11.5m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.801.500 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, Yüksek Tavan, 12,4m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.763.600 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.806.400 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 11m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Limited 1.905.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.019.400 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350L, FRIGO, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.045.700 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.625.500 TL

  • Van (Uzun Şasi), 350LF, Yüksek Tavan, 13m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 1.829.500 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.941.300 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.185.000 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350E, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.018.500 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 350ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.992.500 TL

  • Van (Jumbo Şasi), 500ED, 15.1m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.387.300 TL

  • Van (Uzun Şasi), 410L MT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.668.100 TL

  • Van (Uzun Şasi), 410L AT Arkadan İter, Yüksek Tavan, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Trend 3.003.200 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.020.600 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend 2.096.200 TL

  • Çift Kabin 

  • Van (Uzun Şasi), 350L, 5+1, 7.2m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.101.100 TL

  • Çift Kabin Van (Uzun Şasi), 350LF, 5+1, 7.6m3, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Deluxe 2.179.600 TL

  • Camlı Van (Uzun Şasi, 1+1), 410L, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.120.100 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 2.076.500 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.169.800 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 2+1), 440E, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.191.400 TL

  • Camlı Van (Jumbo Şasi, 1+1), 460ED, Camlı Van, 2.0L EcoBlue Upgrade 165PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 2.411.300 TL

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mart 2025

Toyota Hilux Fiyat Listesi Mart 2025

  • 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/TTavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.021.500 TL 

  • 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/TTavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.151.000 TL

  • 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/TTavsiye Edilen Mart Ayına Özel Sınırlı Sayıda Kredi Kampanyalı Fiyatlar: 2.400.500 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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