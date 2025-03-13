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SsangYong Fiyat Listesi Mart 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

SsangYong Fiyat Listesi Mart 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 18:35

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Mart ayı kampanyalarını ve fiyat listelerini duyurdu. 1954'ten beri değişmeyen kalite ve üstün performans anlayışı ile tercih edilen SsangYong, SUV modelleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dayanıklı ve güçlü yapısıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan markanın 1980'lerden beri popülerliğini koruyan Musso ve Korando modelleri fiyat listesinde yer aldı. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar? 

İşte, SsangYong'un Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.ssangyong.com.tr/
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SsangYong Fiyat Listesi

SsangYong Fiyat Listesi

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, Şubat ayında 1.900.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunduğu Korando modellerini bu ay 1.958.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 

SsangYong tarafından tavsiye edilen fiyat listelerinde 2025 ve 2024 model otomobiller yer aldı. Marka tarafından belirlenen fiyatları aşağıda bulabilirsiniz, ancak kampanya ve opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini de bilmelisiniz.

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Actyon Fiyat Listesi Mart 2025

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli - 2.858.700 TL 

  • Actyon 1.5 Otomatik / Benzinli (Model Yılı: 2024) - 2.758.700 TL

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Torres EVX Fiyat Listesi Mart 2025

  • Torres EVX 4x2 - 1.890.388 TL 

  • Torres EVX 4x2 (Model Yılı: 2024) - 1.920.388 TL

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Musso Grand Fiyat Listesi Mart 2025

  • Platinum D2.2 4x2 Otomatik - 1.418.894 TL 

  • Platinum D2.2 4x4 Otomatik - 1.514.165 TL 

  • Platinum Plus D2.2 4x2 Otomatik - 1.568.894 TL 

  • Platinum Plus D2.2 4x4 Otomatik - 1.649.165 TL 

(Model Yılı: 2024)

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Torres Fiyat Listesi Mart 2025

  • 4x2 1.5 GDI Turbo - 2.198.700 TL 

  • 4x4 1.5 GDI Turbo - 2.418.700 TL

(Model Yılı: 2025)

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Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Korando Fiyat Listesi Mart 2025

  • Titanium 4x2 AT Benzinli - 1.958.700 TL

  • Titanium 4x2 AT Benzinli (Model Yılı: 2024) - 1.908.700 TL

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mart 2025

Ssangyong Tivoli Fiyat Listesi Mart 2025

  • Deluxe 1.5 Otomatik / Benzinli - 1.495.000 TL 

  • 1.5 Otomatik / Benzinli - 1.296.000 TL

(Model Yılı: 2024)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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