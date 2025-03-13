SsangYong Fiyat Listesi Mart 2025! İşte SsangYong Actyon, Torres, Musso Grand ve Korando Güncel Fiyatları

Güney Koreli otomobil devi SsangYong, Mart ayı kampanyalarını ve fiyat listelerini duyurdu. 1954'ten beri değişmeyen kalite ve üstün performans anlayışı ile tercih edilen SsangYong, SUV modelleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dayanıklı ve güçlü yapısıyla otomobil tutkunlarının tercihi olan markanın 1980'lerden beri popülerliğini koruyan Musso ve Korando modelleri fiyat listesinde yer aldı. Peki, SsangYong'un Actyon, Torres, Musso Grand, Tivoli ve Korando modelleri ne kadar?

İşte, SsangYong'un Mart ayı kampanyaları ve güncel fiyatları