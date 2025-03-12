onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025! İşte MotoLux Enduro, Touring, Cub, Scooter ve Chopper Güncel Fiyatları

MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025! İşte MotoLux Enduro, Touring, Cub, Scooter ve Chopper Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 17:12

MotoLux, 2015 yılında Adana'da kurularak tasarımı ve performansı ile motor tutkunlarının tercihi haline geldi. Geniş model skalası ile tercih edine MotoLux; enduro, chopper, scooter, touring ve cub modellerinin yanı sıra UTV'leri de dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok satılan motosiklet markaları arasında yerini alan MotoLux güncel fiyatları ise SBK Motor blog sayfasında yayınlandı. Peki, MotoLux Cross, Chopper, Scooter, Touring ve Cub modellerinin fiyatları ne kadar? 

İşte, MotoLux Mart ayı motor fiyatları.

Kaynak: https://sbkmotor.com/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MotoLux Fiyat Listesi

MotoLux Fiyat Listesi

Adana'da kurulan ve Türkiye'nin tercih edilen motosiklet markaları arasında yerini alan MotoLux fiyatları listesi SBK Motor tarafından yayınlandı. Fiyatların bayilerde, nakit ve taksitli alımlarda değişiklik gösterebileceğini ise bilmelisiniz. 

MotoLux tarafından macera tutkunları için tasarlanan motor modelleri dışında, e-tricycle, UTV, Golf Buggy ve çocuklar için tasarlanan modelleri de bulunuyor. Modelleri incelemek için markanın resmi internet sitesine de göz atabilirsiniz. 

Kaynak

MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025

MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025

  • MOTOLUX EFSANE 2 - 32.000 TL 

  • MOTOLUX EFSANE X - 35.000 TL 

  • MOTOLUX W46 - 43.999 TL 

  • MOTOLUX ROSSI FX50 - 46.490 TL 

  • MOTOLUX CEO 110 - 48.800 TL 

  • MOTOLUX NİRVANA Pro - 49.990 TL 

  • MOTOLUX VINTAGE 50 - 49.990 TL

MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025

MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025

  • MOTOLUX ROSSİ RS 50 - 54.500 TL 

  • MOTOLUX ROSSİ RS 125 - 57.000 TL 

  • MOTOLUX MACCHIATO 125 - 62.500 TL 

  • MOTOLUX MACCHIATO 50 - 64.000 TL 

  • MOTOLUX MW46 - 64.500 TL 

  • MOTOLUX MTX 125 - 69.990 TL 

  • Motolux WOW 150 - 110.000 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın