MotoLux Fiyat Listesi Mart 2025! İşte MotoLux Enduro, Touring, Cub, Scooter ve Chopper Güncel Fiyatları

MotoLux, 2015 yılında Adana'da kurularak tasarımı ve performansı ile motor tutkunlarının tercihi haline geldi. Geniş model skalası ile tercih edine MotoLux; enduro, chopper, scooter, touring ve cub modellerinin yanı sıra UTV'leri de dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok satılan motosiklet markaları arasında yerini alan MotoLux güncel fiyatları ise SBK Motor blog sayfasında yayınlandı. Peki, MotoLux Cross, Chopper, Scooter, Touring ve Cub modellerinin fiyatları ne kadar?

İşte, MotoLux Mart ayı motor fiyatları.