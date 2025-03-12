Yamaha Motor Fiyat Listesi Mart 2025! İşte Yamaha Road, Off-Road, ATV ve eBike Güncel Fiyatları

Kalitesi ve yüksek performanslı modelleriyle motorsiklet denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Yamaha, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. 1995 yılında Genichi Kawakami tarafından kurulan Yamaha Motor, yıllardır 'Kando' felsefesi ile tasarladığı ürünleri ve hizmet anlayışı ile motor tutkunlarının tercihi oluyor. Peki, Yamaha R25, motor, Road, Off Road, ATV ve eBike fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Yamaha Mart ayı fiyatları ve taksit seçenekleri