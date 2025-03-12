RKS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları

2004 yılından beri Türkiye'nin lider motosiklet üreticilerinden biri olan RKS Motor, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. RKS Motor, 2023 yılında ise pazar lideri olarak dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep, Manisa, Bilecik ve Romanya'da fabrikaları bulunan marka, aynı zamanda 15 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Peki, RKS 250, Scooter, Maxi Scooter, Cub, Cross, Naked, Touring, Cruiser ve ATV fiyatları ne kadar oldu?

İşte, RKS Mart ayı fiyat listeleri ve taksit seçenekleri