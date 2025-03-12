onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
RKS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları

RKS Fiyat Listesi Mart 2025! İşte RKS Scooter, Touring, Racing, Naked, Cruiser, Cross ve ATV Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 14:38

2004 yılından beri Türkiye'nin lider motosiklet üreticilerinden biri olan RKS Motor, Mart ayı fiyatlarını duyurdu. RKS Motor, 2023 yılında ise pazar lideri olarak dikkatleri üzerine çekti. Gaziantep, Manisa, Bilecik ve Romanya'da fabrikaları bulunan marka, aynı zamanda 15 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. 

Peki, RKS 250, Scooter, Maxi Scooter, Cub, Cross, Naked, Touring, Cruiser ve ATV fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, RKS Mart ayı fiyat listeleri ve taksit seçenekleri

Kaynak: https://www.rksmotor.com.tr/home.html
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RKS Fiyat Listesi

RKS Fiyat Listesi

20024 yılında Gaziantep'te bulunan 50 bin metrekarelik Motosiklet ve E-Bike Fabrikasında üretime başlayan RKS fiyat listeleri belli oldu. 

Aşağıdaki listede firma tarafından tavsiye edilen fiyatları bulabilirsiniz. Nakit alım için tavsiye edilen fiyatların yanı sıra 6 ila 12 aya kadar taksit seçeneği ile bayilerin satış fiyatlarının değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

RKS Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

  • PARMIDA 50 - 78.660 TL

  • VPS125 PRO - 76.130 TL

  • LTR125 - 81.535 TL

  • NEON125 - 73.370 TL

  • DES125 - 74.187 TL

  • VRS125 - 94.990 TL

  • VRS125 SHADE ÇANTALI - 97.382 TL

  • SPONTINI 125 - 75.716 TL

  • SPONTINI 110 - 75.716 TL

RKS Maxi Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Maxi Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

  • REALE125 - 129.950 TL

  • REALE125X - 129.950 TL

  • LINCE125 - 106.720 TL

  • SC150RE - 140.070 TL

  • FRECCIA 150 - 136.160 TL

  • RZ250S - 208.150 TL

  • FORT250 - 258.290 TL

  • BLADE 250 - 195.500 TL

  • BLADE 350 - 244.800 TL

RKS Touring Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Touring Fiyat Listesi Mart 2025

  • RK125S - 89.700 TL 

  • RK250S - 169.280 TL 

Standart Modeller: Touring 

  • M250 - 148.580 TL

RKS Naked Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Naked Fiyat Listesi Mart 2025

  • SRK125S - 131.100 TL 

  • RZ125 - 129.720 TL 

  • SRK250 - 212.520 TL 

  • SRK250S - 149.500 TL

  • A250 - 185.035 TL 

  • M502N - 272.890 TL 

  • SRK550 - 316.245 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RKS Racing Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Racing Fiyat Listesi Mart 2025

  • SRK125R - 139.150 TL 

  • SRK250RS - 176.065 TL 

  • R250 - 205.160 TL

  • SRK250RR - 223.100 TL 

  • SRK400RR - 246.740 TL 

  • SRK550RS - 294.400 TL

RKS Adventure Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Adventure Fiyat Listesi Mart 2025

  • RZ125X - 139.380 TL 

  • SVT650X - 456.688 TL 

  • SRT800SX - 460.192 TL

RKS Cruiser Fiyat Listesi Mart 2025

  • 125N - 84.640 TL 

  • SRV125 - 132.480 TL 

  • K-LIGHT 250 - 188.830 TL 

  • SRV250VS - 231.150 TL 

  • SRV700 - 375.366 TL 

  • C1002V - 538.740 TL

RKS Croos Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Croos Fiyat Listesi Mart 2025
  • BLACKWOLF - 110.630 TL

RKS Cub Fiyat Listesi Mart 2025

RKS Cub Fiyat Listesi Mart 2025
  • RODOS - 59.800 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

RKS E-Scooter Fiyat Listesi Mart 2025

RKS E-Scooter Fiyat Listesi Mart 2025
  • M2 - 127.680 TL

RKS ATV Fiyat Listesi Mart 2025

RKS ATV Fiyat Listesi Mart 2025

  • SFA 600 - 521.400 TL 

  • SFA 1000 - 694.320 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın